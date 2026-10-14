Las 5 ventas más grandes de la Liga MX al extranjero que Mora busca destronar

Gilberto Mora cumplió este 14 de octubre los 18 años y eso le abre oficialmente la puerta a negociar y firmar con los clubes europeos en los próximos mercados, algo que no podía hacer cuando era menor de edad. Ahora, esta gran promesa busca convertirse en el próximo futbolista de la Liga MX en dar el salto al Viejo Continente, pero no solo eso, sino también posicionarse como el traspaso más costoso en la historia del futbol mexicano hacia el extranjero. Pero ¿cuáles son los fichajes récord que la joven promesa de los Xolos de Tijuana busca superar?

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5. Maxi Araújo: 13.73 millones de euros (Toluca al Sporting de Lisboa)

El uruguayo arribó al Club Puebla justo antes de cumplir los 20 años. De la mano de Nicolás Larcamón logró destacar con La Franja y, para 2023, pasó al Toluca, donde en cuestión de un año llamó la atención del Viejo Continente. Fue así como en el verano de 2024 el Sporting de Lisboa concretó su transferencia a cambio de 13.73 millones de euros.

4. Julián Quiñones: 13.8 millones de euros (América al Al-Qadsiah)

Llegó desde Colombia como un desconocido, pasando por las inferiores de Tigres, fogueándose en la Liga de Expansión MX y jugando en Lobos BUAP. Fue evolucionando y afianzándose en México al grado de que, para 2024, ya estaba consagrado en el balompié azteca con seis títulos de liga, incluyendo un bicampeonato con Atlas y otro con América. Además, obtuvo su carta de naturalización para vestir la camiseta de la Selección Mexicana. Tras una exitosa trayectoria en el país, decidió probar un nuevo reto y fichó con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita por 13.8 millones de euros.

3. Diego Lainez: 14 millones de euros (América al Real Betis)

Antes de Gilberto Mora, Diego Lainez emergió como la gran promesa llamada a ser la siguiente figura del futbol mexicano. Tras debutar con el América en 2017 a la edad de 16 años, dos temporadas después ya estaba en el radar del Ajax y del Real Betis. Al final fue el conjunto verdiblanco el que ganó la carrera con una oferta de 14 millones de euros. Sin embargo, su consolidación no se dio como se esperaba, pasando sin pena ni gloria por el cuadro bético, teniendo una cesión en el Braga y regresando a México en 2023 para vestir la camiseta de Tigres.

2. Enner Valencia: 15 millones de euros (Pachuca al West Ham)

El atacante ecuatoriano es una figura de amplio recorrido internacional cuya primera escala tras salir de su país fue México, fichando con el Pachuca proveniente del Emelec. Su estancia fue breve pero con éxitos inmediatos, ya que fue campeón de goleo en el Clausura 2014 con 12 tantos, lo que lo impulsó a dar el salto a Inglaterra con el West Ham por 15 millones de euros. De ahí construyó una carrera de gran cartel pasando por Everton, regresando a la Liga MX con Tigres, emigrando al Fenerbahçe, militando en el Inter de Porto Alegre de Brasil, y viviendo una segunda etapa con los Tuzos antes de convertirse en referente de Boca Juniors de Argentina.

1. Edson Álvarez: 15 millones de euros (América al Ajax)

Compartiendo el primer lugar de la lista se encuentra Edson Álvarez. Tras debutar en 2016 con el América, se consolidó como referente del equipo conquistando el título de liga del Apertura 2018. Fue así como a los 21 años, en 2019, fichó con el Ajax por 15 millones de euros, colocándose como el traspaso más caro en la historia de un futbolista nacido en México saliendo de la primera división azteca.

Futbolistas mexicanos surgidos de la Liga MX mejor vendidos al extranjero

Ahora bien, si la lista se limita estrictamente a los futbolistas mexicanos que salieron del balompié nacional con las transferencias más costosas hacia el extranjero, se deben integrar los nombres de dos figuras surgidas de las fuerzas básicas de Pachuca. Uno es Héctor Herrera, quien tras ganar el oro olímpico en Londres 2012 fichó en 2013 con el Porto por 11 millones de euros. El otro es Hirving “Chucky” Lozano, adquirido en 2017 por el PSV Eindhoven a cambio de 12.5 millones de euros.

5. Héctor Herrera: 11 millones de euros (Pachuca al Porto)

4. Hirving “Chucky” Lozano: 12.5 millones de euros (Pachuca al PSV)

3. Julián Quiñones: 13.8 millones de euros (América al Al-Qadsiah)

2. Diego Lainez: 14 millones de euros (América al Real Betis)

1. Edson Álvarez: 15 millones de euros (América al Ajax)

Actualmente, Gilberto Mora tiene a sus pies la posibilidad de romper ambas listas. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, el jugador de Xolos y “10” de la selección mexicana tiene un valor de 25 millones de euros, por lo que una venta a ese precio superará a cada una de las transferencias anteriormente mencionadas, marcando un hito para el futbol nacional.