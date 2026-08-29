Doblete y récord: Gilberto Mora alcanza esta marca histórica en la Liga MX
Gilberto Mora volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación de la Liga MX. El futbolista de Xolos firmó un doblete frente a Pumas y alcanzó los 12 goles en 55 partidos disputados en el máximo circuito, registro con el que se convirtió en el jugador más joven en llegar a esa cifra.
La actuación llegó en la Jornada 6 del Apertura 2026, durante el triunfo 2-0 de Tijuana sobre Universidad Nacional en el Estadio Caliente.
Más allá del resultado colectivo, la noche tuvo un significado especial para Mora: los dos tantos le permitieron alcanzar una marca histórica en su todavía corta trayectoria dentro de la Liga MX.
Dos penales, dos goles y una marca histórica
Mora asumió la responsabilidad desde los once pasos en dos ocasiones y respondió en ambas.
Primero abrió el marcador después de que se sancionara una falta dentro del área tras un tiro de esquina. Más adelante, volvió a tomar el balón cuando Xolos recibió una segunda pena máxima, esta vez luego de una infracción sobre Mourad El Ghezouani.
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En ambos cobros tuvo enfrente a Keylor Navas y consiguió vencerlo para completar su doblete.
Esos dos goles elevaron su cuenta personal a 12 anotaciones en 55 encuentros de Liga MX.
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Gilberto Mora sigue construyendo su propia historia
La cifra es la que convierte la actuación ante Pumas en algo más que otro buen partido.
De acuerdo con los datos difundidos por la Liga MX, Mora se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar los 12 goles dentro de la competición.
El doblete frente a Universidad Nacional quedó así ligado directamente a un nuevo registro individual para el jugador de Tijuana.
No fue solamente una noche de dos anotaciones: fue la actuación con la que Gilberto Mora llegó a una cifra inédita para un futbolista de su edad y sumó un nuevo capítulo a su carrera en el futbol mexicano.
Con 12 goles después de 55 apariciones, Gilberto Mora sigue acumulando números que explican por qué su nombre empieza a tener cada vez más peso dentro de la Liga MX.
Gilberto Mora supera la cifra de su padre
El segundo penal convertido ante Keylor Navas también tuvo un significado especial para Mora. Con esa anotación llegó a 12 goles en la Liga MX y superó los 11 que consiguió su padre a lo largo de 193 partidos en el futbol mexicano.
Así, el doblete ante Pumas no solo le permitió alcanzar una marca histórica por su edad, sino también rebasar un registro familiar dentro de la competición.