Las lecciones que deja la Leagues Cup 2026 tras el final de su primera ronda
La Leagues Cup dio por terminada su primera ronda. Un total de 28 conjuntos ya han sido eliminados, dejando a solo 8 en la contienda por el título. León, América, Toluca y Monterrey buscarán traer el trofeo a México, mientras que Chicago Fire, Columbus Crew, Austin FC y Real Salt Lake lo intentarán por los Estados Unidos.
Pero, además de definir a los ocho clasificados a la fase de eliminación directa, este certamen también deja varias lecciones que analizar, tanto para la afición como para los organizadores y los propios clubes. Esto abarca desde la exigencia del formato hasta el impacto directo de las sedes y las canchas donde se disputan los partidos.
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MLS sigue dominando los duelos en Leagues Cup
Este torneo se ha consolidado como la justa donde Estados Unidos se hace fuerte, y para este 2026 no fue la excepción. En 54 juegos de la fase regular, la MLS se llevó la victoria en 26, mientras que la Liga MX se quedó con 20, además de 8 empates en los que se repartieron cuatro triunfos en penales por bando.
Además, la liga norteamericana consiguió las victorias más abultadas en lo que va del certamen. Principalmente destacan el 4–0 que Real Salt Lake le propinó al Atlante y el 5-2 de Portland Timbers sobre Puebla.
Jugar la copa en México puede equilibrar la balanza
Sin embargo, un factor a considerar es la localía de los equipos de Estados Unidos y Canadá. Y es que el torneo, desde su creación, siempre se había jugado solo en estos dos países. Pero para este 2026, la organización permitió que la primera ronda tuviera cuatro partidos en México.
La Liga MX aprovechó al máximo esta situación y se fue invicta jugando en casa. Toluca obtuvo en el Nemesio Diez dos victorias (3-0 sobre Seattle Sounders y 3-1 sobre Dallas), América derrotó 3-1 a San Diego en el Estadio Azteca, mientras que Tigres empató en el Universitario 1-1 con Vancouver pero ganó en los penales por 6-5.
En total, mientras la Liga MX obtuvo un 40.67 por ciento de efectividad jugando fuera de casa, cuando fue local aumentó su estadística a un 91.67 por ciento. Con esto se demuestra la importancia de que el torneo deba compartir la sede entre todos sus participantes.
Cada partido es una final
Este torneo es de momentos y su formato lo refuerza. El hecho de que cada equipo solo tenga tres jornadas para quedar en los primeros lugares de un grupo de 18 hace que cada encuentro sea una final. Y es que perder, o siquiera empatar, puede ser condena de eliminación.
Cruz Azul ganó sus dos primeros partidos, pero una derrota de último minuto en la última fecha ante Chicago Fire lo dejó fuera. Incluso escuadras como Tigres, que terminó invicto igualando cada encuentro pero sumando puntos extras en los penales, no pudieron superar la ronda.
Un torneo difícil, incluso para los grandes
Asimismo, con el formato de la Leagues Cup, no importa el nombre, el valor de la plantilla o los títulos con los que lleguen los equipos. Muestra de ello es que Cruz Azul e Inter Miami, los vigentes campeones de la Liga MX y la Leagues Cup, se quedaron fuera en la primera fase. Mismo caso para Chivas, que llegaba con el plantel mejor valuado, con un costo de 108.33 millones de euros, pero que volviò a quedarse fuera en primera ronda, una fase que nunca ha podido superar.
Del mismo modo, equipos históricos o que han marcado época en la última década, como Pumas y Tigres, también sucumbieron ante la brevedad del margen de error de este formato.
Cada año hay una sorpresa mexicana, esta vez fue León
Por cuarta edición consecutiva, un equipo mexicano termina dando la sorpresa al colarse a los cuartos de final. Escuadras que no atraviesan su mejor momento en el torneo local y que se presentan con planteles modestos en comparación con las potencias en turno, encuentran en la Leagues Cup un escape a su realidad cotidiana y un escenario ideal para reivindicarse deportivamente.
En 2023 fue el Querétaro, en 2024 Mazatlán, en 2025 Puebla y, este 2026, el Club León. Pese a no clasificar a la Liguilla en el pasado Clausura 2026 y contar con la plantilla número 19 de 36 del torneo binacional en cuanto a valor de mercado (49.90 millones de euros), los Panzas Verdes dieron un golpe sobre la mesa al terminar invictos con 9 puntos y sacar la cara por el fútbol mexicano.
Al final, todo vuelve a empezar con los mismos equipos por liga
Gracias al formato donde solo avanzan los cuatro mejor clasificados del grupo de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS, en los cuartos de final las fuerzas vuelven a equilibrarse por completo, borrando la ventaja numérica que se construyó durante la primera fase.
Más allá de la localía, cada bando vuelve a tener la misma cantidad de equipos y la misma posibilidad de ser campeón. León, América, Toluca y Monterrey buscarán defender el honor del fútbol mexicano y traer ese título a casa, algo que no ocurre desde 2021. Por su parte, Chicago Fire, Austin FC, Columbus Crew y Real Salt Lake intentarán mantener la hegemonía de la MLS en los cruces de eliminación directa.
¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?
Monterrey (4° Liga MX) vs. Chicago Fire (1° MLS): Martes 25 de agosto, 18:30 hrs.
León (1° Liga MX) vs. Real Salt Lake (4° MLS): Martes 25 de agosto, 20:30 hrs.
Toluca (3° Liga MX) vs. Austin FC (2° MLS): Miércoles 26 de agosto, 18:30 hrs.
América (2° Liga MX) vs. Columbus Crew (3° MLS): Miércoles 26 de agosto, 20:45 hrs.