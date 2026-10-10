León perdona y Puebla lo empata con un golazo de último minuto de Eduardo Armenta

León lo ganaba por la mínima con tranquilidad, pudo acrecentar su ventaja e incluso golear; pero entre tiros al poste, fallas en los momentos clave para liquidar y una tarjeta roja sobre el final, dejó con vida al Club Puebla. La Franja solo necesitó de una oportunidad y una pincelada para que, con un golazo de otro partido sobre el tiempo reglamentario, lograra arruinarle la fiesta y arrebatarle puntos a La Fiera.

El partido se celebró este viernes 9 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, en la inauguración de las acciones de la fecha 11. Cabe señalar que se trataba de un duelo directo por la zona de liguilla, ya que los Esmeraldas partían en el quinto sitio con 17 unidades con opciones de meterse al top 3. Mientras tanto, La Franja, en el noveno lugar con 14 puntos, estaba a una sola victoria de empatar a los de Guanajuato en la clasificación y meterse a la zona de clasificación.

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Con una cancha húmeda y el balón mojado, ambos ataques arrancaron el encuentro probando con disparos de larga distancia, buscando sorprender o conseguir un rechace favorable. Aun así, los arqueros estuvieron atentos para contener los embates iniciales.

No fue sino hasta el minuto 30 que Puebla empezó a generar combinaciones y, tras un centro de Iker Moreno, apareció Luifer Hernández para rematar de primera intención al primer palo y anotar lo que parecía el primero. Sin embargo, cuando el balón besaba las redes, una bandera levantada silenciaba los festejos por un fuera de lugar del delantero venezolano.

Aun así, La Franja siguió buscando con paredes y centros al área. No obstante, cuando más cerca parecía el tanto poblano, La Fiera reaccionó. Al 42', Diber Cambindo sacó un centro rasante que Ismael Díaz concluyó con un pase a la red para firmar el 0-1 a favor del León, pegando justo antes del descanso.

El poste salva al Puebla del vendaval esmeralda

Para la segunda parte, tras un arranque pausado, vino el vendaval de los visitantes. Al minuto 61, Édgar Guerra sacó un potente disparo desde los linderos del área que, tras haber vencido al arquero Ricardo Gutiérrez, terminó reventando el larguero. Tan solo unos instantes después reapareció Guerra, ahora con un centro al segundo poste para que Cambindo cerrara la pinza, pero Facundo Almada sorprendió con una barrida salvadora sobre la línea para evitar el remate.

León mantuvo el dominio del trámite. Al minuto 66, tras jugar en corto un tiro de esquina, Daniel Arcila probó de larga distancia con un tiro cruzado desde el sector izquierdo, pero una vez más, cuando parecía incrustarse en el ángulo, el travesaño salvó el arco camotero. Y por si no fuera suficiente, al 79', Rodrigo Echeverría impactó por tercera ocasión en la noche el poste mayor, que le negaba el segundo tanto a los de verde.

Todavía sobre el final, tras quedar en un mano a mano contra el portero, Cambindo tuvo en sus pies el gol para sentenciar las acciones. Sin embargo, su disparo ni siquiera fue al arco y se fue desviado de la portería, dejando ir una oportunidad inmejorable para liquidar el encuentro.

La Fiera perdonó, pero el Puebla no

Después de tanto padecer, Puebla demostró que no había que darlo por muerto. Fue así que, cuando ya todo parecía perdido, Eduardo Armenta se encontró con un rechace y, sin dejarla botar, empalmó la pelota con una volea de media vuelta para firmar un golazo al minuto 87' que provocó el festejo de su gente con el 1-1 definitivo.

En el tiempo de compensación, el partido aún tuvo una acción más de tensión tras una agresión de Jordi Cortizo sobre Heriberto Jurado, la cual le costó la tarjeta roja directa al jugador esmeralda. A pesar de contar con un hombre más en los instantes finales, Puebla no pudo aprovechar la ventaja numérica ya que el pitazo final del árbitro llegó poco después.

De esta manera, a León se le escapa la posibilidad de meterse de lleno entre los líderes de la tabla, quedando de momento en el cuarto sitio con 18 puntos. En tanto, el Puebla, pese a que sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, con este empate alcanzó 15 unidades que lo ponen de vuelta dentro de la zona de liguilla a falta del resto de la jornada.