León rescata empate ante Chivas con gol de Paul Bellón en la Jornada 16

Chivas lo dominó e incluso ganaba el partido con un futbolista más, pero no lo liquidó cuando pudo. León, que tenía otros planes, con un gol sobre la recta final no solo firmó el 1-1 y le arrebató la victoria a los tapatíos, sino que también les negó el superliderato.

Este duelo por la fecha 16 del Apertura 2026 se celebró en el Estadio Nou Camp este domingo 8 de noviembre. Cabe señalar que, tras los resultados de la jornada, Chivas, con 29 puntos, aparecía a solo un triunfo de alcanzar a Cruz Azul y superarlo por diferencia de goles para tomar el liderato. En tanto, León, con 22 puntos, quería sacar provecho de su casa para mantenerse dentro de la zona de clasificación a la Fiesta Grande.

Los primeros minutos fueron completamente del Rebaño. Santiago Sandoval, Roberto “Piojo” Alvarado y Bryan “Cotorro” González agobiaron constantemente el arco defendido por Óscar García. Pero, después del primer cuarto de hora, esa intensidad vino a menos.

Ya sin tantas llegadas, las acciones más importantes pasaron a un balón disputado entre Sebastián Vegas y Sandoval, donde este último cayó al suelo tras el choque. Y aunque el VAR mandó a revisar la jugada, al final el árbitro central señaló que no había falta, ya que solo fue un contacto propio del juego. Posteriormente, en otra pelota por arriba, Alfonso Alvarado sin intención impactó el rostro de Diego Campillo, quien necesitó asistencia médica, aunque al final pudo continuar.

Sobre el final de la primera parte, otra vez aparecieron las jugadas de peligro de cara a la puerta, solo que en esta ocasión fue para León. El "Plátano” Alvarado se elevó y remató de cabeza un centro que ya se cantaba como gol, de no ser por una gran atajada de Raúl “Tala” Rangel que ahogó el grito con un lance espectacular.

Iniciando la segunda parte, Chivas buscó ir de nuevo al frente, lo que indirectamente trajo la polémica. Tras varias ocasiones generando peligro, José Iván Rodríguez derribó a Sandoval cuando este se escapaba. A pesar de que no parecía tan grave, el árbitro consideró que era el último hombre cortando una situación manifiesta de gol, por lo que le mostró la tarjeta roja.

El Rebaño aprovecha la ventaja numérica con gol de Marín

Ya con la ventaja en cuanto a elementos, Chivas fue todavía más motivado a abrir el marcador. Es así que al minuto 69, un balón que parecía perderse por la línea de fondo fue rescatado y recentrado por Daniel Aguirre para que llegara Ricardo Marín a rematarlo y darle el 0-1 a un Rebaño que había jugado mejor.

Sobre el final, los tapatíos querían extender su ventaja. Prueba de ello fue un tiro de Brian Gutiérrez que buscó el ángulo superior derecho, pero Óscar García se lo negó con un vuelo y una atajada. Luego llegó un intento de larga distancia de Roberto Alvarado que reventó el poste.

Bellón responde al 87’ y le niega el liderato a Chivas

Sin embargo, los Esmeraldas no estaban muertos. Todavía en los últimos minutos, en un centro de tiro libre, el "Plátano” Alvarado volvió a exigir a “Tala” Rangel. Pero esa no fue la última acción del partido: al 87’, Jhohan Romaña sacó una diagonal para que Paul Bellón por fin venciera la meta rojiblanca y anotara el 1-1 final.

De esta manera, Chivas, con un sabor amargo, suma un punto con el que llega a 30 unidades totales para ubicarse tercero de la clasificación, pero con la sensación de que merecía más. León, en tanto, llegó a 23 puntos para quedarse en la séptima posición y depender de sí mismo para avanzar a la Liguilla en la última fecha, recordando que solo un punto lo separa de quedar fuera.

La próxima jornada, los Panzas Verdes visitarán a Santos el 21 de noviembre, mientras que el domingo 22 Chivas cerrará su fase regular recibiendo al líder del torneo, Cruz Azul, en un duelo directo por la cima.