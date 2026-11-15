Liga Femenil: Chivas sufre ante Bravas, pero avanza a semifinales

A Chivas le tocó sufrir ante unas Bravas de Juárez que incluso las tuvieron abajo en la eliminatoria. No obstante, tras un error en el arco rival, el Rebaño Sagrado no perdonó para decretar un marcador de 1-1 que, por el criterio de posición en la tabla, le dio el pase a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga Femenil.

Este partido de vuelta por los cuartos de final se disputó este sábado 14 de noviembre en el Estadio Akron. Hay que recordar que en la ida, celebrada en Ciudad Juárez, ambos conjuntos habían terminado en igualdad con un 0-0, por lo que Chivas, como segundo lugar del sector B, partía a este duelo con la ventaja de avanzar en caso de empate en el marcador global ya que el cuadro norteño terminó tercero del grupo A.

El partido comenzó con una sorpresa en la cancha por parte de las fronterizas. A pesar de que llegaban en el papel como víctimas, salieron a proponer desde los primeros instantes, al grado de mover las redes muy temprano en el reloj. Aisha Solórzano hizo un desborde y mandó una diagonal desde línea de fondo para el remate de Melissa Herrera; tras un rechace de la portera Blanca Félix, la misma Solórzano mandó la esférica a guardar para el primer tanto. Sin embargo, el gol se invalidó ya que la atacante de las Bravas se encontraba en fuera de lugar al momento del disparo de su compañera.

Aun así, no pasó mucho para que Juárez se pusiera al frente en el marcador. Al 14’, Farlyn Caicedo vio adelantada a la guardameta del Rebaño y, con un disparo desde tres cuartos de cancha, puso el balón en el ángulo para el 0-1 que adelantaba a las fronterizas en la eliminatoria.

Un fallo que cambió todo el partido

Tras el gol, Chivas trató de ir al frente y generar jugadas, pero no encontraba fortuna de cara al arco. La respuesta tuvo que llegar de un error rival: al minuto 37, Emily Alvarado quiso cortar un centro, pero no pudo controlar la pelota, la cual se le escurrió para que Alicia “Licha” Cervantes la punteara y pusiera la igualdad 1-1. Si bien la jugada se revisó en el VAR por una posible falta sobre la arquera, al final el árbitro decretó que todo era legal y validó el tanto.

Tras el descanso, las tapatías regresaron más motivadas para ir por el segundo gol que les diera tranquilidad. De hecho, al 58’ se quedaron a nada de lograrlo cuando, en un tiro libre y con la ayuda de un desvío en la barrera, Natalia Colín mandó un disparo que cimbró el travesaño.

A pesar del dominio rojiblanco, en la recta final Bravas intentó reaccionar por la vía del contragolpe y los trazos a la espalda de la defensa. Así generaron un par de ocasiones claras: primero, en un mano a mano de Aisha Solórzano en el que Blanca Félix achicó a tiempo para evitar la caída de su marco; después, en una jugada a balón parado, Rocío Gálvez recibió un balón al espacio, pero su remate de volea se fue por encima del arco. Todavía sobre el cierre, Solórzano tuvo un último disparo que buscaba el ángulo, pero el esférico pasó apenas por un costado.

Chivas y Pumas, los primeros semifinalistas

De esta manera, a pesar del cierre dramático, a Chivas le bastó el empate para avanzar por mejor posición en la tabla y convertirse en el segundo conjunto clasificado a las semifinales, junto a Pumas, que eliminó a Tigres. Ahora, el Rebaño solo aguarda a que se definan este domingo las series entre Monterrey vs. Pachuca (global 1-0) y América vs. Toluca (global 3-0) para conocer a su próximo rival.