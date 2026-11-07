Liga Femenil: ¡Ya están los 8 invitados a la Liguilla!

Pumas y Pachuca se convirtieron en los últimos dos invitados a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

El equipo de la UNAM derrotó 3-1 al San Luis en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Mientras que las Tuzas vencieron 4-3 al Puebla en el Estadio Hidalgo.

Pumas y Pachuca avanzan como 2 y 3 del Grupo B, donde América (1) y Chivas (2) ya tenían asegurado su pase.

Las felinas y las Diosas del Viento se enfrentarán a Rayadas o Tigres en cuartos de final.

Mientras que las Águilas chocarán con Toluca, y Chivas se verá las caras con FC Juárez.

FORMATO INJUSTO

El nuevo formato de competencia en la Liga Femenil resultó muy injusto, pues León y Santos, ambos con 22 puntos, quedaron fuera de la Fiesta Grande a pesar de tener más unidades que Pumas (20) y Pachuca (19).

LIGUILLA AL MOMENTO

Cuartos de final

América vs Toluca

Chivas vs FC Juárez

Rayadas vs Pumas o Pachuca

Tigres vs Pumas o Pachuca