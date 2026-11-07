Liga Femenil: ¡Ya están los 8 invitados a la Liguilla!
Pumas y Pachuca se convirtieron en los últimos dos invitados a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.
El equipo de la UNAM derrotó 3-1 al San Luis en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.
Mientras que las Tuzas vencieron 4-3 al Puebla en el Estadio Hidalgo.
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Pumas y Pachuca avanzan como 2 y 3 del Grupo B, donde América (1) y Chivas (2) ya tenían asegurado su pase.
Las felinas y las Diosas del Viento se enfrentarán a Rayadas o Tigres en cuartos de final.
Mientras que las Águilas chocarán con Toluca, y Chivas se verá las caras con FC Juárez.
FORMATO INJUSTO
El nuevo formato de competencia en la Liga Femenil resultó muy injusto, pues León y Santos, ambos con 22 puntos, quedaron fuera de la Fiesta Grande a pesar de tener más unidades que Pumas (20) y Pachuca (19).
LIGUILLA AL MOMENTO
Cuartos de final
América vs Toluca
Chivas vs FC Juárez
Rayadas vs Pumas o Pachuca
Tigres vs Pumas o Pachuca
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital