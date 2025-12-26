SI Mexico

Liga MX: Apertura 2025 marcó récord histórico en monto de transferencias, con más de mil 300 MDP

En el recién concluido torneo, se registraron 61 transferencias nacionales que corresponden a un monto total histórico de mil 392 millones de pesos, la cifra más alta de los Torneos Apertura.

Toluca se proclamó campeón del Apertura 2025, el torneo que marcó récord en cuanto a monto de transferencias.
La Liga MX presentó un monto récord en el Apertura 2025, torneo marcado como el de mayor inversión en los últimos años. Con 61 transferencias, el monto total ascendió a mil 392 millones de pesos, el cual representa un incremento del 34% en comparación al Apertura 2024  ($1,040.21 mdp). 

Dicha cifra marca el punto más alto en el registro histórico reciente, superando la barrera de los mil millones de pesos por tercera vez en los últimos cuatro años, según informó la propia Liga. 

Asimismo, la oficina de la Liga MX informó que en cuanto a transferencias internacionales, se tuvo un registro de 58 movimientos durante el Apertura 2025, sumando un total de 47.5 millones de dólares

Dentro de esas transferencias, se destaca la llegada de jugadores de talla mundial, como el argentino Ángel Correa (Tigres), los franceses Allan Saint-Maximin (América) y Anthony Martial (Rayados), el brasileño Joao Pedro (Atlético de San Luis) y el argentino Nicolás Castro (Toluca)

Con dicha inversión de los equipos, la Liga MX se ha destacado como uno de los mercados más atractivos del continente, peleando con ligas como la MLS y la liga brasileña.

