Liga MX: Apertura 2025 marcó récord histórico en monto de transferencias, con más de mil 300 MDP
La Liga MX presentó un monto récord en el Apertura 2025, torneo marcado como el de mayor inversión en los últimos años. Con 61 transferencias, el monto total ascendió a mil 392 millones de pesos, el cual representa un incremento del 34% en comparación al Apertura 2024 ($1,040.21 mdp).
Dicha cifra marca el punto más alto en el registro histórico reciente, superando la barrera de los mil millones de pesos por tercera vez en los últimos cuatro años, según informó la propia Liga.
Asimismo, la oficina de la Liga MX informó que en cuanto a transferencias internacionales, se tuvo un registro de 58 movimientos durante el Apertura 2025, sumando un total de 47.5 millones de dólares.
Dentro de esas transferencias, se destaca la llegada de jugadores de talla mundial, como el argentino Ángel Correa (Tigres), los franceses Allan Saint-Maximin (América) y Anthony Martial (Rayados), el brasileño Joao Pedro (Atlético de San Luis) y el argentino Nicolás Castro (Toluca).
Con dicha inversión de los equipos, la Liga MX se ha destacado como uno de los mercados más atractivos del continente, peleando con ligas como la MLS y la liga brasileña.
Con información de la Liga MX.