Todos los campeones en la historia de la Liga MX
La historia de la Liga MX comenzó en la temporada 1943-44, cuando conoció al primer campeón de su historia, el extinto Asturias, que inauguró la etapa profesional del futbol mexicano.
Han sido varios los monarcas en la historia del balompié del país y a continuación te compartimos la lista completa, tanto de los torneos largos como de los cortos, que comenzaron en 1996, así como una compilación de los clubes más ganadores de la competición.
Todos los campeones de la Liga MX
Torneos largos
- 1943-44: Asturias
- 1944-45: Club España
- 1945-46: Veracruz
- 1946-47: Atlante
- 1947-48: León
- 1948-49: León
- 1949-50: Veracruz
- 1950-51: Atlas
- 1951-52: León
- 1952-53: Tampico Madero
- 1953-54: Marte
- 1954-55: Zacatepec
- 1955-56: León
- 1956-57: Chivas
- 1957-58: Zacatepec
- 1958-59: Chivas
- 1959-60: Chivas
- 1960-61: Chivas
- 1961-62: Chivas
- 1962-63: Oro
- 1963-64: Chivas
- 1964-65: Chivas
- 1965-66: América
- 1966-67: Toluca
- 1967-68: Toluca
- 1968-69: Cruz Azul
- 1969-70: Chivas
- México 1970: Cruz Azul
- 1970-71: América
- 1971-72: Cruz Azul
- 1972-73: Cruz Azul
- 1973-74: Cruz Azul
- 1974-75: Toluca
- 1975-76: América
- 1976-77: Pumas
- 1977-78: Tigres
- 1978-79: Cruz Azul
- 1979-80: Cruz Azul
- 1980-81: Pumas
- 1981-82: Tigres
- 1982-83: Puebla
- 1983-84: América
- 1984-85: América
- Prode 1985 : América
- México 1986: Monterrey
- 1986-87: Chivas
- 1987-88: América
- 1988-89: América
- 1989-90: Puebla
- 1990-91: Pumas
- 1991-92: León
- 1992-93: Atlante
- 1993-94: Tecos
- 1994-95: Necaxa
- 1995-96: Necaxa
Todos los campeones de la Liga MX en torneos largos
- Invierno 1996: Santos
- Verano 1997: Chivas
- Invierno 1997: Cruz Azul
- Verano 1998: Toluca
- Invierno 1998: Necaxa
- Verano 1999: Toluca
- Invierno 1999: Pachuca
- Verano 2000: Toluca
- Invierno 2000: Morelia
- Verano 2001: Santos
- Invierno 2001: Pachuca
- Verano 2002: América
- Apertura 2002: Toluca
- Clausura 2003: Monterrey
- Apertura 2003: Pachuca
- Clausura 2004: Pumas
- Apertura 2004: Pumas
- Clausura 2005: América
- Apertura 2005: Toluca
- Clausura 2006: Pachuca
- Apertura 2006: Chivas
- Clausura 2007: Pachuca
- Apertura 2007: Atlante
- Clausura 2008: Santos
- Apertura 2008: Toluca
- Clausura 2009: Pumas
- Apertura 2009: Monterrey
- Bicentenario 2010: Toluca
- Apertura 2010: Monterrey
- Clausura 2011: Pumas
- Apertura 2011: Tigres
- Clausura 2012: Santos
- Apertura 2012: Tijuana
- Clausura 2013: América
- Apertura 2013: León
- Clausura 2014: León
- Apertura 2014: América
- Clausura 2015: Santos
- Apertura 2015: Tigres
- Clausura 2016: Pachuca
- Apertura 2016: Tigres
- Clausura 2017: Chivas
- Apertura 2017: Tigres
- Clausura 2018: Santos
- Apertura 2018: América
- Clausura 2019: Tigres
- Apertura 2019: Monterrey
- Clausura 2020: Cancelado por la pandemia de la covid-19
- Guardianes 2020: León
- Guardianes 2021: Cruz Azul
- Apertura 2021: Atlas
- Clausura 2022: Atlas
- Apertura 2022: Pachuca
- Clausura 2023: Tigres
- Apertura 2023: América
- Clausura 2024: América
- Apertura 2024: América
- Clausura 2025: Toluca
- Apertura 2025: Toluca
¿Cuáles son los equipos con más títulos en la historia de la Liga MX?
- América: 16 trofeos
· Toluca y Chivas: 12 trofeos
· Cruz Azul: 9 trofeos
· Tigres: 8 trofeos
· Pumas y Pachuca: 7 trofeos
