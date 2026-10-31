Pumas venció 2-1 al Puebla con un gol de Álvaro Angulo en tiempo de compensación, en la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Juninho adelantó a los universitarios al minuto 10 y Omar Moreno empató al 23, pero Angulo apareció al 90+1 para sellar el triunfo.

Con este resultado, los auriazules subieron al noveno lugar, mientras que La Franja quedó en la posición 14.

SAN LUIS 0-1 ATLAS

Con un gol del argentino Florián Monzón, el Atlas venció de visita 1-0 al Atlético San Luis en el Estadio Libertad Financiera, en el arranque de la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Dirigidos por el argentino Hernán Crespo, los Zorros del Atlas tomaron el segundo lugar con 27 puntos, a uno del líder América que el sábado recibirá al Toluca.

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"Tenemos jugadores predispuestos al sacrificio y a corregir errores", dijo Crespo tras el octavo triunfo del Atlas en el torneo.

"Hoy la clasificación nos ayuda y nos sonríe en la tabla de posiciones, pero estamos muy tranquilos y serenos", añadió Valdanito.

El Atlético del entrenador mexicano Diego Mejía se quedó con 19 unidades en la undécima posición.

Monzón hizo el único gol del partido al minuto 63 con un disparo desde fuera del área.

Recién llegado al fútbol mexicano proveniente del Vélez Sarsfield argentino, Monzón es el mejor anotador del Atlas en el torneo con cinco goles.

FC JUÁREZ 3-1 QUERÉTARO

El Querétaro sigue en espiral descendente luego de sufrir su cuarta derrota consecutiva por 3-1 en su visita al colista Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Gallos Blancos de Querétaro del entrenador chileno Esteban González se estancaron en la novena posición con 20 puntos, y un partido pendiente.

"Nos hacemos cargo de estas derrotas, tres fueron de visita. Nos quedan tres encuentros y tenemos que ir por todo", dijo González.

"El equipo tiene que volver a ser fuerte en la fase defensiva que nos permitía sostener el cero por largos minutos", añadió el estratega del modesto Querétaro que llegó a estar en tercer lugar de la tabla.

Los Bravos de Juárez, dirigidos por el argentino Gustavo Lema, llegaron a ocho unidades pero siguen en el último (18) lugar de la tabla.

El colombiano Óscar Estupiñán adelantó 1-0 al Juárez con un remate de cabeza al minuto 17.

Al 39', el brasileño Madson de Souza anotó el 2-0 con un tiro de zurda desde los linderos del área.

El panameño José Luis Rodríguez "El Puma" sentenció el 3-0 al 83' con un remate en el área.

Alí Ávila consiguió el descuento de 3-1 para el Querétaro al 89' con un disparo en el corazón del área. AFP