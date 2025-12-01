El "Chicharito" firma la eliminación Chivas y confirma el avance del Cruz Azul, que retará en semis a Tigres
Gabriel Milito confió en Javier "Chicharito" Hernández, ante la ausencia de su goleador Armando “Hormiga” González, quien minutos antes del partido de vuelta de la serie de los cuartos de final salió de la convocatoria por una lesión muscular.
Hernández, quien volvió a las Chivas para una segunda etapa en 2024, entró de cambio al 76, falló en el momento definitorio al errar el penalti que le daba el pase a su equipo y le dio el pase al Cruz Azul, que se enfrentará en las semifinales del torneo Apertura 2025 a los Tigres, luego de empatar 0-0 en el partido de ida e igualar 2-2 en el de vuelta.
“La Máquina” de Nicolás Larcamón se llevó la serie de cuartos de final ante las Chivas por su mejor posición en la tabla (Cruz Azul fue tercero en la fase regular, el Guadalajara, sexto), y se citará en la fase de los cuatro mejores a los felinos, segundos clasificados.
El partido
El Guadalajara se impuso en un primer tiempo parejo. La clave fue Cade Cowell, quien aprovechó su regreso a una titularidad para poner en ventaja al Guadalajara. Cowell sustituyó a González en el once inicial.
Las Chivas abrieron el marcaron al minuto 7, en un tiro de esquina, Roberto Alvarado cruzó un servicio desde banda izquierda, que Codwell remató de derecha para convertir el 0-1. Fue el primer tiro en el partido.
Seis minutos después, en un contragolpe, los celestes concretaron el empate, con una asistencia de Jeremy Márquez a Gabriel Fernández, quien marcó de zurda el 1-1 al 14.
Fue lo único ofensivo de los celestes en la primera mitad. Al 35, volvió a aparecer Coldwell, ahora con una asistencia de cabeza a Bryan “Cotorro” González, quien aprovechó un rebote para definir el 2-1.
En la segunda parte, Efraín Álvarez probó a Andrés Gudiño al 46, pero el arquero suplente de los celestes rechazó. El Guadalajara volvió a probar, ahora con un tiro de larga distancia de Cowell, que rozó el poste izquierdo de Gudiño, al 53.
Cuando parecía todo en favor del Guadalajara, Márquez recibió un pase en el área y con la parte interna del pie derecho logró el 2-2 al 72.
Las Chivas tuvieron la victoria en los minutos finales. En el 81, Jesús Orozco Chiquete le cometió un penalti a Santiago Sandoval al 81, que “Chicharito” mandó por encima de la portería para firmar la eliminación de su equipo.
¿Cómo se jugarán las semifinales del Apertura 2025?
El pase del Cruz Azul dejó lo siguiente cruces en las semifinales: el campeón Toluca ante los Rayados del Monterrey y los Tigres en contra de los celestes.