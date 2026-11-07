El Santos dio otro paso a la Liguilla tras vencer 2-0 al Atlante y el Necaxa por fin ganó con el entrenador peruano Juan Reynoso al imponerse 1-0 al Tijuana en la decimosexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con su triunfo de visita en el estadio Azteca, los Guerreros del DT portugués Renato Paiva llegaron a 25 puntos y subieron al quinto lugar.

La escuadra santista continúa su resurgimiento tras un inicio de siete juegos sin ganar con seis derrotas incluidas.

A partir de la octava jornada ha ganado ocho de los últimos nueve partidos.

En su torneo de regreso a la primera división, los Potros del Atlante, dirigidos por el mexicano Miguel Herrera, se quedaron en la decimosexta posición con 14 unidades.

Tahiel Jiménez hizo el 1-0 al minuto 67 con un remate cruzado en el área.

El 2-0 fue obra de Esteban Lozano con un disparo que el portero no pudo contener, al 77'.

¡POR FIN GANÓ EL NECAXA!

Antes en el estadio Victoria, el Necaxa por fin logró su primer triunfo con el entrenador peruano Reynoso al vencer 1-0 al Tijuana.

Reynoso tomó el mando de los Rayos del Necaxa a partir de la novena jornada y llegó a este juego con dos empates y cinco derrotas.

Con este triunfo, la escuadra necaxista rompió además una racha de 13 partidos sin ganar que comenzó con el director técnico uruguayo Martín Varini, quien fue cesado tras la octava fecha.

El Necaxa llegó a 13 puntos y se mantuvo en el decimoséptimo lugar.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana, dirigidos por el uruguayo Sebastián Abreu, bajaron a la séptima posición con 22 unidades.

Daniel Leyva hizo el único gol del partido con un disparo de volea desde los linderos del área al minuto 12.

TRIUNFO DE BRAVOS

En el estadio Libertad Financiera, el colista Juárez venció de visita 1-0 al Atlético San Luis.

Los Bravos de Juárez del entrenador argentino Gustavo Lema llegaron a 11 puntos en el fondo de la clasificación (18°).

Dirigido por el mexicano Diego Mejía, el Atlético se quedó con 19 unidades en el decimotercer lugar.

El colombiano Óscar Estupiñán anotó el gol para el triunfo de los Bravos con un penal al minuto 85. AFP