Resultados de la Jornada 17 del Apertura 2025: Todo se define en la última fecha

Se juega la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, última del torneo y aquí podrás consultar todos los resultados; destaca el juego Toluca vs. América y Cruz Azul vs. Pumas.

Redacción SI México

La Bombonera se vestirá de gala para el Toluca vs. América de la última jornada del campeonato.
La Bombonera se vestirá de gala para el Toluca vs. América de la última jornada del campeonato. / Agustín Cuevas/Getty Images

La Jornada 17 del Apertura 2025 se disputa este fin de semana, fecha que define quién será el líder de la competencia, así como el sitio que tendrán los equipos en la Liguilla. Además, la lucha por un lugar en el Play In pondrá a los equipos que buscan ese sitio a tope.

De los partidos más destacados se encuentran el Toluca vs. América; ambos equipos buscan el liderato, mientras que en el Cruz Azul vs. Pumas también ha emoción, pues La Máquina busca quedarse en la cima, mientras que los auriazules quieren el último boleto a Play In.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 17.

Resultados de la Jornada 17 del Apertura 2025

Viernes 7 de noviembre

  • 19:00 | Juárez vs. Querétaro 
  • 21:00 | Tijuana vs. Atlas 
  • 21:00 | Mazatlán vs. Necaxa

Sábado 08 de noviembre

  • 17:00 | Tigres vs. Atlético de San Luis 
  • 17:07 | Chivas vs. Monterrey 
  • 19:00 | León vs. Puebla 
  • 19:00 | Toluca vs. América 
  • 21:05 | Cruz Azul vs. Pumas UNAM 

Domingo 09 de noviembre

  • 17:00 | Santos vs. Pachuca 
