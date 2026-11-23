Gabriel Milito consiguió la hazaña de llevar a Chivas a un superliderato en torneos cortos por tercera ocasión en su historia. Sin embargo, ahora necesita romper con una maldición que conlleva esta posición, ya que cada vez que el Rebaño termina en la cima general, no solo se queda sin título, sino que cae eliminado en la primera ronda de la Liguilla.

El Guadalajara alcanzó lo más alto de la clasificación tras un registro de 33 puntos y un récord de 9 victorias, 6 empates y apenas 2 derrotas. Además, lo logró después de que derrotó al actual campeón, Cruz Azul, por 1-0 en la última fecha para arrebatarle precisamente a los Cementeros la el primer puesto.

Chivas solo dos veces fue superlíder y en ambas cayó en Cuartos de Final

Previamente, en 30 años desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, Chivas solo había terminado como líder general en dos ocasiones. La primera fue en el Clausura 2008, cuando bajo el mando de Efraín Flores logró exactamente la misma marca y los mismos 33 puntos. El problema llegó en los cuartos de final frente a Monterrey. Los regiomontanos sentenciaron prácticamente la serie desde el partido de ida con una goleada y terminaron avanzando con un marcador global de 8-5.

Posteriormente, el Rebaño Sagrado esperó hasta el Apertura 2011 para adueñarse de nuevo de la primera plaza, ahora con José Luis Real como estratega y con una cosecha de 30 unidades. No obstante, ya en la fase final, la historia se repitió en su primera eliminatoria. Esta vez ante Querétaro, una derrota en el duelo de ida volvió a costarle caro al Guadalajara, que terminó despidiéndose del torneo a las primeras de cambio por 1-2 en el marcador redondo.

Cuartos de Final del Clausura 2008: Chivas vs. Monterrey | Ida: 1-4 • Vuelta: 4-4 (global 5-8)

Cuartos de Final del Apertura 2011: Chivas vs. Querétaro | Ida: 1-2 • Vuelta: 0-0 (global 1-2)

Pachuca, un “Caballo Negro” con antecedentes favorables para el Rebaño

Ahora, 15 años después de aquella última ocasión y con Milito al frente del banquillo, Chivas intentará cambiar su historia. Su rival será Pachuca, que pese a meterse a la Liguilla en el octavo lugar con 25 unidades, se coloca como un posible “Caballo Negro” tras hilar cuatro victorias consecutivas en el cierre de la fase regular. Además, cuenta entre sus filas con el campeón de goleo del torneo, Salomón Rondón, quien anotó 17 tantos en 17 jornadas.

Sin embargo, los Tuzos también se posicionan como un oponente ideal para que Chivas y Milito rompan con el maleficio. Desde que el argentino tomó las riendas del Rebaño, nunca ha perdido ante el cuadro hidalguense, con saldo de 2 triunfos y 1 empate en tres compromisos. Asimismo, los rojiblancos acumulan nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota frente a los Tuzos:

Apertura 2026: Pachuca 1-1 Chivas (con Gabriel Milito)

Clausura 2026: Chivas 2-0 Pachuca (con Gabriel Milito)

Apertura 2025: Pachuca 0-1 Chivas (con Gabriel Milito)

Clausura 2025: Chivas 2-1 Pachuca

Apertura 2024: Pachuca 0-2 Chivas

Clausura 2024: Pachuca 0-1 Chivas

Apertura 2023: Chivas 0-0 Pachuca

Clausura 2023: Pachuca 1-1 Chivas

Apertura 2022: Chivas 0-0 Pachuca

Clausura 2022: Pachuca 2-1 Chivas (último triunfo de los Tuzos)