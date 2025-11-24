Martín Varini: el joven que dejó de ser jugador para volverse técnico y llevar a FC Juárez a su primera Liguilla
El sueño de todo niño que juega a la pelota, ya sea en la calle de su barrio o en el patio de su escuela, es debutar como profesional: vestir la camiseta y defender los colores de su equipo. Muy pocos lo logran. Pero si a ese logro se le suma una carrera meteórica, donde ese niño tuvo un rápido ascenso, llegó a Primera División, fue seleccionado juvenil y encima estuvo cerca de emigrar al balompié italiano… para terminar dejándolo todo por estudiar una carrera académica y después volverse director técnico.
Justo ese es el tren de vida de Martín Varini, el joven estratega del FC Juárez y quien por primera vez metió a los Bravos a una Liguilla del Futbol Mexicano. Su corta historia está llena de momentos que le han marcado la vida. El charrúa, de 34 años, decidió dejar pronto el futbol, luego de debutar como defensa central con Defensor Sporting y de haber sido seleccionado Sub 20 de Uruguay. Su futuro parecía en Europa, en el futbol de Italia, pero él tenía otras cosas en mente.
“Tenía el deseo de terminar mis estudios”, confesó Varini en julio del año pasado en declaraciones que reproduce El País de Uruguay. Tras dos años como profesional, dejó el futbol y se licenció en Administración de Empresas para después trabajar dos años como jefe financiero. Sin embargo, el futbol es una “enfermedad” que cuando a alguien le da, es difícil de curar y eso le sucedió… siempre tuvo el deseo de dirigir.
“Cuando trabajaba en la oficina del World Trade Center me llamaron de Defensor porque estaban enterados que estaba haciendo el curso de entrenador y a ver si no quería trabajar en la escuelita. La motivación fue cien por ciento vocacional. Había una diferencia económica muy grande, yo dejaba de recibir mucho dinero por cambiar de profesión, pero era una cuenta pendiente. Lo tomé como un desafío y al día de hoy agradezco esa decisión porque encontré mi vocación”, dijo en entrevista con El País de Uruguay.
Desde entonces, el camino volvió a ser vertiginoso. Tras dirigir en fuerzas básicas, fungió como interino en Defensor Sporting y después dirigió 25 partidos al Rentistas de Montevideo. Posteriormente fue auxiliar de Paulo Pezzolano, viejo conocido del Futbol Mexicano como DT del Pachuca. Auxilió a Pezzolano en el Cruzeiro y el Valladolid, para después tomar las riendas del Defensor Sporting como técnico y del Paranaense de Brasil, antes de llegar al Futbol Mexicano para dirigir al FC Juárez, donde fue presentado hace prácticamente un año, el 29 de noviembre de 2024.
En su primer torneo con Juárez, consiguió lo inimaginable, al llevar al cuadro fronterizo por primera vez a la Liguilla, donde ahora enfrentará al Toluca. Y lo hizo con méritos propios, dándole una identidad futbolística al cuadro de los Bravos, escuadra que terminó como octavo lugar de la tabla y que tuvo que sortear el Play In para poder colarse a una fiesta a la que simplemente nunca tenían invitación, pero que se la ganaron a pulso.
Martín Varini y su futuro en la Liga MX
La campaña de FC Juárez ha sorprendido a muchos en el Futbol Mexicano, algo que ha hecho que Varini suene para moverse de equipo, gracias a los resultados que ha dado hasta el momento con los Bravos. Los rumores lo ponen incluso en el Necaxa, para encabezar el proyecto que la directiva encabezada por Ernesto Tinajero y de ‘La Patrona’, la actriz Eva Longoria. No obstante, el propio técnico uruguayo le pone paños fríos a este tema, pues desde su perspectiva, aún tiene camino por recorrer con los fronterizos.
"Respecto a mi futuro no cambió en lo que he estado hablando, quiero esperar a que termine, es mucho el desgaste en el día a día como para estar evaluando lo que va a pasar después. Mi cabeza está puesta en poner a Bravos en Liguilla, cuando termine el torneo hablaremos, evaluaremos e intentaremos tomar la mejor decisión", dijo Varinio tras el triunfo en el Play In ante Pachuca.
El futuro de Varini puede ponerlo en otro equipo, pero su presente está con FC Juárez, equipo al que le dio ese pase a Liguilla que parecía nunca llegaría y que simplemente quedará grabado en los libros del cuadro de la frontera. El joven que llegó del sur aún puede hacer historia con el equipo del norte.