¿Más rigurosos? Árbitros marcan 12 penales en la Jornada 10 y rompen récord en Liga MX

Durante la Jornada 10, el arbitraje de la Liga MX salió con el 'cuchillo entre los dientes': se señalaron 12 penales en los 9 partidos de la fecha, lo que representa un récord histórico para el balompié nacional. Nunca antes en la era de los torneos cortos se había registrado tal cantidad de penas máximas en un solo fin de semana.

En lo que va del torneo se han sancionado 39 penales. Sin embargo, el 30.7 % del total (casi un tercio) se pitaron exclusivamente en estos últimos tres días. De hecho, la fecha dejó dos encuentros donde se cobraron hasta tres tiros desde los once pasos en los 90 minutos.

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Los penales marcados en la jornada 10

* Necaxa vs. América (3 penales): Uno a favor de Necaxa por mano en el área; y dos a favor de América por una mano y un recargón.

* Pumas vs. Atlético de San Luis (3 penales): Dos a favor de San Luis por una patada a destiempo y una sujeción a balón parado; y uno a favor de Pumas por una sujeción en tiro libre

* Cruz Azul vs. Toluca (1 penal): A favor de Toluca Sujeción en tiro libre.

* Xolos vs. Atlas (2 penales): Uno a favor de Xolos tras una patada y otro a favor de Atlas por una mano.

* Santos vs. Pachuca (1 penal): A favor de Santos por sujeción en tiro de esquina.

* Tigres vs. Puebla (1 penal): A favor de Tigres por una mano en el área.

* León vs. Bravos (1 penal): A favor de Bravos por sujeción en tiro de esquina.

Se acabaron los forcejeos impunes en el área

Una de las acciones más comunes, no solo en el futbol mexicano, sino a nivel internacional, son los jalones y desatenciones en el área durante cada jugada a balón parado como tiros de esquina y tiros libres.

A pesar de ser infracciones reglamentarias, históricamente rara vez se castigaban. Muestra de ello es que, en las primeras 9 fechas del certamen, apenas se habían señalado dos faltas por sujeción en acciones a balón parado.

Sin embargo, para esta décima jornada, la indicación arbitral cambió de forma drástica. De los 12 penales sancionados en el fin de semana, 5 ocurrieron por agarrón o sujeción a balón parado.

El VAR, protagonista clave

El cambio de criterio no provino únicamente de los jueces centrales. De hecho, la mayoría de los penales concedidos por forcejeos no fueron vistos de primera instancia en cancha, sino que requirieron la intervención de los asistentes de video. Para esta fecha, los árbitros en el VAR pusieron especial énfasis en revisar las tomas dentro del área chica y sancionar cualquier jalón evidente.

Xolos, América y Cruz Azul, los más favorecidos del torneo

Hasta este punto de la competencia, los Xolos de Tijuana se colocan como el club que más penas máximas ha tenido a favor en la campaña, acumulando un total de 7. Por su parte, el Club América y Cruz Azul completan el podio de los beneficiados con 4 faltas cobradas desde el manchón penal.

Equipos con más penales a favor

1. Xolos de Tijuana: 7 penales

2. Club América: 4 penales

3. Cruz Azul: 4 penales

En la otra cara de la moneda, el equipo que más ha padecido los cobros desde los once pasos es el Atlas, que ha concedido 6 penales en contra. Un peldaño más abajo se ubica Pumas, con 4 infracciones cometidas en su propia área.

Equipos con más penales en contra

1. Atlas: 6 penales

2. Pumas UNAM: 4 penales

3. Querétaro, Atlante, Bravos, León, Pachuca y Tigres: 3 penales cada uno

Finalmente, cabe señalar que la mayoría de los penales marcados en el torneo han sido por manos, con 31.1 por ciento. A esto, le siguen las faltas por contacto, como pisotones, barridas y patadas a destiempo con un 24.4 por ciento. Completando el podio, aparecen las ya mencionadas sujeciones a balón parado con el 15.6 por ciento.