Matías Almeyda, tras vencer de visitante 0-2 a Pumas y asegurar su boleto a la Liguilla con Monterrey, se dijo feliz de que en su primera temporada de regreso en México vuelva a pelear por levantar un campeonato. Además, destacó la evolución que tuvo el club tras su llegada, al grado de convertirse en contendiente al título, y habló sobre la posibilidad de enfrentar a su exequipo, Chivas, en una serie final.

“Para mí es una alegría volver a México, y lo declaré antes: no me hubiese cambiado la alegría que tengo de volver al futbol mexicano entrar o no entrar a la Liguilla. Iba a ser un poco más criticado si no entraba, pero es algo habitual. Y sí me pone contento saber que los equipos que dirijo compiten y queremos ganar”, señaló.

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Aceptó que le costó el inicio del torneo; sin embargo, ahora con el panorama completo se dijo consciente de que sus pupilos mejoraron con el paso de las jornadas y que, aunque se meten como sextos a la Fiesta Grande, lograron los mismos 27 puntos que sumó Toluca, un club que durante gran parte de la campaña peleó en la parte alta y que fue líder por al menos dos fechas.

“Nosotros hemos tenido momentos buenos, momentos regulares (…) Fíjense que terminamos prácticamente, creo, con los mismos puntos que Toluca, que es un equipo que está formado hace tiempo, que ha ganado todo”, mencionó.

Almeyda llevó a Monterrey de quedar fuera a pelear por cosas grandes

Ahora bien, con una mirada más hacia atrás, el estratega argentino apuntó que antes de su llegada, en el Clausura 2026, el club ni siquiera pudo meterse entre los ocho mejores pese a tener un plantel similar. Hoy, con el proyecto encabezado por Dennis te Kloese, no solo se avanzó a las finales en la Liga MX, sino que también se logró en categorías inferiores.

“Me pone contento porque a diferencia del semestre pasado se lograron 9 puntos más (Monterrey hizo 18 puntos en el Clausura 2026) y entrar a la Liguilla. Y me pone también contento porque la Sub-19 también entró y la Sub-21 también. De a poco vamos concretando lo que vamos proyectando”, dijo. “Creo que nosotros el primer día hablamos de un objetivo y yo lo sigo teniendo en mente. Y mientras los números den, este equipo va a competir. Va a ser así”, añadió.

Recuerda a Chivas, pero ya no es el mismo equipo que dejó

Finalmente, se le cuestionó sobre qué representa para él la posibilidad de cruzarse con Chivas en algún punto de la Liguilla. Ante esto, “El Pastor” no ocultó que todavía guarda cariño por su etapa en el Rebaño, donde fue campeón en el Clausura 2017. No obstante, aseguró que ya pasó mucho tiempo de aquel suceso y que hoy es otra historia.

“Bueno, demás está decir mi sentimiento hacia esa institución, a la gente y aquellos jugadores que dirigí que hoy ya no están más. Hay otro plantel, otra gente trabajando”, explicó sobre el pasado rojiblanco, antes de subrayar su compromiso con el cuadro regiomontano: “Entonces, respeto. Yo siempre respeto a quien me da de comer, y no me voy a olvidar de eso. No voy a cambiar mi pensamiento ahora. Veremos, todavía no sabemos si nos toca”.