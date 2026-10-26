Maza Rodríguez pide a la prensa no presionar a Mora con su salida a Europa: “Ustedes dicen muchas cosas”

Francisco “Maza” Rodríguez, ex estrella del futbol mexicano y quien vivió el proceso y la presión de emigrar al Viejo Continente, habló sobre la actual promesa mexicana Gilberto Mora y las especulaciones de su partida a Europa tras cumplir los 18 años.

Ante esto, el zaguero hizo hincapié a los medios de comunicación sobre la necesidad de no saturar al joven futbolista con rumores y permitirle llevar su proceso a su paso.

“Por ahí se escuchan muchas cosas de parte de ustedes, de que va a tal lado, va a tal lado, el día que se haga y que se confirme, que vaya con toda la convicción de aprender y disfrutar”, señaló en conferencia de prensa con motivo del juego de leyendas entre el América y el Atlético de Madrid.

Cabe recordar que el Maza, tras formarse y figurar en Chivas, a la edad de 26 años fichó en 2008 con el PSV, en una liga como la de Países Bajos que se caracteriza por ser la puerta de entrada para jugadores que buscan primero un desarrollo antes de llegar a un club de más jerarquía continental. Posteriormente, militó en el Stuttgart, en una competición de mayor exigencia como la Bundesliga.

Por ello, al haber realizado dicho camino, se le cuestionó cuál sería la liga idónea para Mora. A pesar de su experiencia, Rodríguez prefirió no mencionar ningún torneo en específico: "simplemente que se presente su partida a cualquier equipo de Europa".

El entorno familiar, clave en el éxito de Gilberto Mora

Por otra parte, el Maza no solo expresó su admiración por “Morita”, sino también por su familia y la manera en la que, a partir de este núcleo, el futbolista de Xolos madura día a día en el ámbito deportivo, como emocional y mentalmente:

“Creo que Gilberto Mora trae una disciplina y buenos hábitos de familia. Al ver al chavito, cómo está centrado con el equipo de trabajo que tiene en sus espaldas, con su familia, su papá fue jugador también, creo que lo llevan por buen camino”, dijo.

Pide paciencia a Rafa Márquez

Finalmente, también abordó el tema de la selección mexicana y el inicio del nuevo ciclo con Rafa Márquez. Comentó que, a pesar del mal inicio en el que en cuatro partidos todavía no pudo ganar, sumando empates con Colombia y Perú, así como dos derrotas con Estados Unidos y Chile, aclaró que: “Va empezando, hay que tener paciencia. Ahorita en los partidos que tuvieron que no le fue tan bien, pero es para ver con qué jugadores puede contar”.

Del mismo modo, expresó un profundo respeto por el "Kaiser", tanto en cancha como fuera de ella: “Yo le aprendí muchísimo como jugador, la preparación que ha tenido en Barcelona, en los equipos de fuerzas básicas, pues lo ha hecho muy bien, y hay que darle la oportunidad”, sentenció.