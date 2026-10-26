Maza Rodríguez se suma al movimiento por el regreso del ascenso: “Es lo que todos pedimos”

Francisco Javier “Maza” Rodríguez se sumó al movimiento por el regreso del ascenso y descenso en el balompié nacional. El exfutbolista de la Selección Mexicana expresó abiertamente que su eliminación fue un error de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el cual perjudicó la competencia e incluso afectó la salida de futbolistas mexicanos a Europa.

“Es lo que todos gritamos y pedimos: ‘Por favor Dios, que regrese el ascenso y descenso’. Lógicamente, con este tema que acaba de imponer Mikel Arriola, de que desapareció el ascenso, creo que nos viene a perjudicar mucho”. Estas fueron las palabras que dio este lunes 26 de octubre a los medios de comunicación en conferencia de prensa, con motivo del partido Noche de Leyendas entre América y Atlético de Madrid, el cual se celebrará el próximo 15 de noviembre, desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

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Durante el evento, el “Maza” explicó que tener un sistema que premie y castigue los méritos deportivos resulta más atractivo no solo para el aficionado, sino también para el propio deportista e incluso para los inversionistas. “Yo lo pido abiertamente, que regrese para que los jugadores, tanto de Liga de Ascenso como de Primera División, sientan esa presión de no relajarse y dar lo mejor en cada partido”, mencionó. “Que los directivos puedan invertir en equipos competitivos y los de ascenso sepan que tienen ese plus de poder llegar a Primera División”, añadió.

Quitar el ascenso frenó las salidas de mexicanos a Europa

Pero las críticas del Maza no terminaron ahí. El exfutbolista recordó que formó parte de una generación de mexicanos que entre 2006 y 2010 dio el salto de calidad al Viejo Continente, entre los que se encontraban figuras como Carlos Salcido, Pável Pardo, Ricardo Osorio, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Efraín Juárez y Pablo Barrera.

Al comparar dicha época con la actual, en la que las exportaciones han ido a menos, declaró que una de las principales diferencias es el propio sistema de competencia, en el que la falta de exigencia reduce el nivel competitivo y que, posiblemente, esto también provocó que el jugador local entrara en una zona de confort de la cual no quiera salir.

“Realmente no sé qué esté pasando, a lo mejor todo va de la mano con que haya desaparecido el ascenso y descenso, la competición, de que estén tranquilos acá; el futbol es muy bien pagado”.

Por ello, también hizo un llamado a los futbolistas a cambiar su forma de pensar y a buscar dar más por sus carreras en el ámbito deportivo. En tanto, a los directivos les pidió impulsar las salidas al extranjero para que el jugador nacional pueda demostrar su nivel e incluso elevarlo.

“No sé qué es lo que falta, puede ser mentalidad. Por algo están en Primera División los que pertenecen o van a pertenecer al plantel de la Selección Nacional, por algo están ahí. Invito a los jugadores y a los clubes a que den esa apertura para que los dejen ir a las ligas europeas y aprendan”, puntualizó.