Mazatlán vs. América y más | Jornada 15 Apertura 2025 de la Liga MX: fechas, horarios y dónde ver
La Liga MX entra en su fase de definición de cara a la Liguilla del Apertura 2025 y ahora se juega la Jornada 15, antepenúltima del torneo y donde se empiezan a acomodar los sitios y los equipos que se perfilan para jugar el Play-In
En la parte alta de la tabla, Toluca sigue como líder, seguido de las Águilas del América, en segundo lugar; Tigres es tercero y Rayados es cuarto, mientras que Cruz Azul cayó a la quinta posición, tras su empate a media semana ante Necaxa.
Luego de que a media semana se jugará Jornada doble, la Jornada 15 inicia este viernes, con el América visitando a Mazatlán. Otros partidos que destacan son el Monterrey vs. Cruz Azul y el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas.
Canales de transmisión de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX
La Liga MX tiene varios canales de transmisión para esta jornada, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN, Caliente y Fox los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación informamos.
Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 24 de octubre
- 19:00 | FC Juárez vs. Puebla | En México por Caliente TV, Fox One | En EEUU Estrella TV, Universo
- 21:00 | Mazatlán vs. América | En México por Caliente TV, Azteca 7, FOX One | En EEUU por TUDN
Sábado 25 de octubre
- 17:00 | Tigres vs. Tijuana | En México por Caliente TV, Azteca 7, FOX One | En EEUU por Estrella TV, Universo y Telemundo
- 19:00 | León vs. Pumas | En México por Caliente TV, FOX One | En EEUU por TUDN y Univisión
- 19:07 | Chivas vs. Atlas | En México por Amazon Prime | En EEUU por Universo y Telemundo
- 21:05 | Cruz Azul vs. Monterrey | En México por Canal 5, ViX Premium y TUDN | En EEUU por TUDN, ViX Premium y Univisión
Domingo 26 de octubre
- 17:00 | Santos vs. Querétaro | En México por Vix Premium | En EEUU por ViX Premium
- 19:00 | Toluca vs. Pachuca | En México por Azteca 7, Caliente TV y FOX One | En EEUU por ViX Premium
- 19:00 | Atlético San Luis vs. Necaxa | En México por ESPN y Disney+ | En EEUU por ViX Premium