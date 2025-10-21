Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025: Se juega la Jornada doble
Se juega la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la undécima fecha del balompié mexicano.
Regresa la acción de la Liga MX con la Jornada 14 del Apertura 2025, la cual es a media semana como Jornada doble, iniciando este martes con el encuentro entre América vs. Puebla, mientras que para el miércoles destaca el Pachuca vs. Tigres.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 14, que culmina el miércoles con los juegos Tijuana vs. Toluca y Pumas vs. San Luis.
Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025
Martes 21 de octubre
- 19:00 horas | América vs. Puebla
- 19:00 horas | Necaxa vs. Cruz Azul
- 21:00 horas | Mazatlán vs. Santos
- 21:05 horas | Monterrey vs. FC Juárez
Miércoles 22 de octubre
- 19:00 horas | Querétaro vs Chivas
- 19:00 horas | Pachuca vs Tigres
- 21:00 horas | Atlas vs León
- 21:00 horas | Tijuana vs Toluca
- 21:05 horas | Pumas vs Atlético San Luis
