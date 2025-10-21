SI Mexico

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025: Se juega la Jornada doble

Se juega la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la undécima fecha del balompié mexicano.

Redacción SI México

La Liga MX reanuda actividades con la Jornada doble.
La Liga MX reanuda actividades con la Jornada doble. / Manuel Velásquez/Getty Images

Regresa la acción de la Liga MX con la Jornada 14 del Apertura 2025, la cual es a media semana como Jornada doble, iniciando este martes con el encuentro entre América vs. Puebla, mientras que para el miércoles destaca el Pachuca vs. Tigres.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 14, que culmina el miércoles con los juegos Tijuana vs. Toluca y Pumas vs. San Luis.

Te puede interesar: Jornada 14 Apertura 2025 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver la Jornada Doble

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2025

Martes 21 de octubre

  • 19:00 horas | América vs. Puebla
  • 19:00 horas | Necaxa vs. Cruz Azul
  • 21:00 horas | Mazatlán vs. Santos
  • 21:05 horas | Monterrey vs. FC Juárez 

Miércoles 22 de octubre

  • 19:00 horas | Querétaro vs Chivas 
  • 19:00 horas | Pachuca vs Tigres 
  • 21:00 horas | Atlas vs León 
  • 21:00 horas | Tijuana vs Toluca 
  • 21:05 horas | Pumas vs Atlético San Luis 
Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Liga MX