Mexicanos elevan hasta ocho veces su valor al emigrar a Europa ¿Gilberto Mora es el siguiente?

Los futbolistas mexicanos, por el solo hecho de llevar su carrera a Europa, sin importar la Liga, pueden elevar hasta ocho veces su valor. Hoy, Gilberto Mora, la joven promesa mexicana cuya cotización ronda los 25 millones de euros, se perfila ahora para dar el salto al Viejo Continente y romper el mercado como la carta más cara de toda la historia del futbol nacional.

Salir a Europa es una apuesta para cualquier futbolista mexicano que busca dar un salto de calidad en su carrera. Si bien varios terminan retornando al país al cabo de un par de años, aquellos que logran afianzarse en las ligas europeas consiguen incrementar de forma exponencial, no solo su nivel y su proyección internacional, sino también la valoración económica de su carta.

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El juvenil Gilberto Mora busca convertirse en el próximo representante Tricolor en dar ese gran paso. Se trata de un jugador que, pese a su corta edad, ya es el futbolista nacional con mejor cotización en la actualidad, según información de Transfermarkt, y que ahora busca seguir el paso de otros compatriotas para seguir acrecentando su cifra.

Santi Giménez, "Chucky" Lozano y Raúl Jiménez: Los mejores ejemplos

El caso más claro de un futbolista mexicano que disparó su valor en el mercado tras dar el salto a Europa fue Santiago Giménez. Luego de ser vendido por Cruz Azul al Feyenoord en 2022 por 6 millones de euros, en cuestión de un año alcanzó los 25 millones. En su punto más alto en Países Bajos, gracias a su cuota goleadora, llegó a cotizarse en 50 millones de euros, es decir, 8.3 veces más que su precio inicial en México. Pese a que una etapa compleja en el AC Milan tras un traspaso de 30.2 millones y una posterior cesión al Porto redujeron su cifra actual a 18 millones de euros, su valoración se mantiene tres veces por encima de lo que valía en la Liga MX.

Pero Giménez no es el único referente que potenció su carta. Hirving “Chucky” Lozano partió de Pachuca al PSV Eindhoven en 2017 a cambio de 12.5 millones de euros. Tras consolidarse como figura del cuadro neerlandés, en dos años cuadruplicó su cotización, concretando su llegada al Napoli en 2019 por 50 millones, la transferencia más costosa para un jugador azteca.

Otro elemento que multiplicó su valor con creces fue Raúl Jiménez. El atacante partió del América al Atlético de Madrid en 2014 por 10.5 millones de euros. Aunque su paso por el conjunto colchonero fue breve, al siguiente año fue vendido al Benfica por 22.5 millones de euros, más del doble de su precio original. Más tarde, en 2019, Wolverhampton adquirió su ficha por 38 millones, siendo ahí donde encontró su mejor versión, alcanzando en 2020 una cotización pico de 50 millones de euros en Transfermarkt, casi cinco veces más respecto a su salida de México.

“La Hormiga” González, el caso más reciente de cotización al alza

En el pasado mercado estival, Armando “La Hormiga” González dio el salto al Olympiacos de Grecia procedente de las Chivas en una operación tasada en 8.5 millones de euros. Tras un primer mes de ensueño con cuatro goles en siete partidos, estimaciones del CIES Football Observatory señalan que su valor ronda ya los 25 millones de euros tras sus primeras semanas en el balompié heleno.

Gilberto Mora, por ser el futbolista mexicano mas valioso de todos los tiempos

Con este panorama, la expectativa sobre Gilberto Mora sigue creciendo. Sin haber salido de México, la joya del Xolos ya multiplicó su valor en diferentes ocasiones. Tan solo hace un año, en septiembre de 2025, estaba valuado en 4.5 millones de euros; previo al Mundial 2026 su carta ya aparecía en 10 millones y actualmente alcanza los 25 millones de euros según la información en Transfermarkt. De concretarse su eventual llegada a Europa en los siguientes mercados, Mora tiene el potencial de llevar su cotización a cifras estratosféricas e imponer nuevos récords para el futbol mexicano.