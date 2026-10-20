México tiene a Mora y Sandoval entre los 100 juveniles mejor valuados; EU tiene a doce

México tiene a su gran promesa, Gilberto Mora, y a Santiago Sandoval entre los 100 juveniles mejor valuados y de mayor proyección internacional. Sin embargo, mientras el Tricolor solo tiene a dos jugadores, dentro del mismo ranking, Estados Unidos presume a una docena de juveniles que apuntan a ser las próximas figuras internacionales.

El CIES Football Observatory, grupo de investigación especializado en futbol, dio a conocer la lista de los 100 futbolistas sub-20 mejor valuados fuera de las cinco grandes ligas de Europa (Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia). En cuanto al primer lugar, este lo ocupa el polaco del Porto, Oskar Pietuszewski, con un registro de 56.3 millones de euros.

Por parte de México, destaca la presencia de Gilberto Mora en el undécimo lugar. La gran joya de los Xolos de Tijuana, a sus 18 años y con un costo de 27.7 millones de euros, es el jugador de Norteamérica mejor posicionado, según este estudio.

Pero no es el único representante tricolor, ya que también aparece Santiago Sandoval. El canterano de Chivas, reciente campeón Sub-20 de la Concacaf, se encuentra en el puesto 27 con una tasación de 16 millones de euros.

1 de cada 10 promesas del futbol mundial vienen de Estados Unidos

Si bien es un mérito que México tenga a dos jugadores dentro del Top 30, la cifra se queda corta frente a lo hecho por la nación de las Barras y las Estrellas. Las academias de los vecinos del norte superaron una vez más a las mexicanas.

Al menos 12 futbolistas estadounidenses están dentro de la lista de los 100. Prácticamente una de cada diez promesas a seguir en el listado pertenece al país vecino, acaparando la tabla con nombres como:

Julian Hall: 20 millones de euros — Puesto 20

Cavan Sullivan: 19.4 millones de euros — Puesto 21

Adri Mehmeti: 16.7 millones de euros — Puesto 25

Peyton Miller: 15 millones de euros — Puesto 31

Justin Ellis: 14 millones de euros — Puesto 36

Neil Pierre: 11.8 millones de euros — Puesto 50

Cooper Sánchez: 11.7 millones de euros — Puesto 52

Dániel Pintér: 11.4 millones de euros — Puesto 55

Luis Otávio: 9.1 millones de euros — Puesto 70

Matthew Dos Santos: 9 millones de euros — Puesto 71

Snyder Brunell: 8 millones de euros — Puesto 82

Ervin Torres: 7.2 millones de euros — Puesto 100

La MLS y un modelo que impulsa al talento juvenil

Si bien el Tricolor es el actual campeón juvenil regional en las categorías Sub-17 y Sub-20, al pasar al mercado internacional, los futbolistas estadounidenses siguen teniendo mayor proyección. Esto se debe a la visibilidad y a los planes de formación que la Major League Soccer impulsa desde sus bases.

Por un lado, para otorgarles mayor roce competitivo a los elementos en ascenso, en 2021 se creó la MLS NEXT Pro. Se trata de una liga de desarrollo donde participan las reservas de 27 escuadras de la MLS y tres clubes independientes, ideada para evitar que los jóvenes se estanquen y asegurar que sigan acumulando minutos antes de dar el salto al máximo circuito.

Además, a diferencia de la Liga MX, donde los clubes son penalizados por no cumplir con la "Regla de Menores" que los obliga a alinear a juveniles, la MLS prefiere incentivar el talento a través de proyectos como el "Homegrown Player". Este programa permite a los equipos firmar directamente a promesas de sus academias sin que sus salarios impacten el tope presupuestario principal del club, garantizando su permanencia y crecimiento sin ahogar las finanzas de la franquicia.

A esto se suma el plan de Jugador Designado Joven, el cual permite a las directivas fichar promesas de 20 años o menos con contratos millonarios, pero computando ante la MLS únicamente 150,000 dólares dentro del límite salarial del club.

Todo este ecosistema le otorga al jugador estadounidense formado en su ámbito local la posibilidad de convertirse en un producto más codiciado, más seguido por los visores internacionales y, por ende, de mayor valor en el mercado.