Milito construye unas Chivas de jóvenes protagonistas, pero con pocos canteranos
El entrenador Gabriel Milito tiene a las Chivas como las mejores en dos tablas del Clausura 2026, no solo son las lideresas de la clasificación, sino que también comandan la tabla de minutos de menores, al usar de forma constantes a futbolistas nacidos en el año 2003, de los cuales solo Armando "Hormiga" González es canterano.
A pesar de que desde su primera conferencia en México, Milito dejó claro que es un amante de promover a jóvenes canteranos al primer equipo, en su andar por el Rebaño apenas suma dos debuts: Samir Inda y Santiago Sandoval, que tuvieron sus primeros minutos en la primera división el semestre pasado.
Te puede interesar: Chivas, líder invicto, vence al San Luis con polémico gol de la ‘Hormiga’ González
Sin embargo, el único que ha tenido continuidad es Sandoval, con 39 minutos repartidos en tres partidos en este Clausura, mientras que Inda, luego de jugar su primer encuentro en el Apertura, no ha vuelto a ser considerado por Milito.
“Promover futbolistas jóvenes me gusta mucho. Deben tener condiciones, no se trata de ponerlos por ponerlos, pero cualquier jugador joven, de la casa y que esté preparado, tendrá la posibilidad”, explicó en la rueda de prensa de su presentación como nuevo estratega del Guadalajara.
El cuadro rojiblanco es el de mayor avance en la tabla de menores, al registrar ya el 76 por ciento de minutos que necesita por reglamento tras las cuatro primeras jornada del Apertura 2025, pero en su mayoría los ha obtenido con jugadores que llegaron a la institución como refuerzos.
En los nacidos en el año 2003 (22 años) el mejor es Bryan González, quien fichó para el club el verano pasado desde el Pachuca, y este certamen lleva 360 minutos, que significa que ha jugado completo los cuatro primeros duelos del campeonato.
Luego aparece el mexicoamericano Brian Gutiérrez, el refuerzo estelar de este Clausura que aterrizó desde el Chicago Fire. El jugador que debutó con la selección mexicana el mes pasado suma 322 minutos.
En tercer escalón aparece la “Hormiga” González, campeón de goleo del torneo anterior, con 271, el único hecho en casa que se asoma en el “Top 3”.
Después, los mejores en la lista son canteranos, que apenas han tenido actividad. Sandoval, de 18 años y del año 2007, es el que más con los 39 minutos; luego viene Padilla (2005 y 20 años), con 38 minutos en tres encuentros, y Hugo Camberos (2007 y 19) con cinco minutos en la primera jornada.
Los que más debuts acumula en el Clausura 2026
En lo que va del campeonato, han sucedido nueve debuts. Los cuadros con más jugadores primerizos son Mazatlán FC, Necaxa y Pachuca, con dos cada uno.
Mazatlán es un caso a resaltar, ya que vive su último semestre de vida, a partir de la nueva temporada venderá su lugar al Atlante, que volverá a la Liga MX luego de 12 años.
Por ello, prescindió de sus mejores elementos: Nicolás Benedetti, el cerebro ofensivo; Daniel Gutiérrez, el guardameta titular, y Bryan Colula, de los líderes en la defensa, lo que provocó la renuncia de Robert Dante Siboldi, quien lo hizo antes de afrontar un campeonato con varias bajas y sin refuerzos.
Los mazatlecos han tenido que recurrir a talento joven, encabezado por el portero Ricardo Rodríguez, quien debutó este Clausura con 24 años y es el quinto cancerbero más atajador con 15 disparos a portería rechazados.
El Mazatlán FC lleva el 74 por ciento de los minutos de menores cumplidos, al tener en su cuadro titular a los canteranos Omar Moreno (2005 y 316 minutos), Ángel Leyva (2006 y 232) y Ángel Antonio Saavedra (2003 y 193), además de tener como jugadores de rol a otros siete elementos.
Recurrir a jóvenes no ha sido una solución para el Mazatlán, último de la clasificación sin puntos y una marca de cuatro derrotas, un rendimiento que contrasta con el de las Chivas de Milito.
Mientras que Necaxa y Pachuca no le han dado continuidad a sus debutantes, a los que, luego de mandarlos al ruedo, no los ha vuelto a alinear.
Las bondades de tener jóvenes en el campo
Milito ha sacado ventaja de sus Chivas juveniles para hacerlas dinámicas, lo que le permite llevar a cabo su estilo de juego basado en la posesión del balón y la presión alta.
El Guadalajara es el segundo equipo con más goles del campeonato, con ocho, y el tercero con más remates a puerta, con 25, junto a tener el 86 por ciento de efectividad de su pases, datos que confirman el alto volumen de juego que produce el conjunto del estratega argentino.
"Somos un equipo que poco a poco va encontrando esa regularidad y eso es importante. Tenemos margen de mejora, tenemos que evolucionar en algunos aspectos, pero empezamos bien", confesó Milito, tras la victoria de 2-3 en casa del San Luis, en la cuarta jornada.
A medida que se acerca la mitad del torneo, las Chivas lideresas de la tabla de menores avanzarán al momento en el que confirmarán si es posible lograr un título, a pesar de la aparente novatez.