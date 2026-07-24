Millones en la cancha; ¿cuánto vale cada equipo de la Liga MX para este torneo?
Una cantidad de 99 millones de euros marca la diferencia entre la plantilla más costosa y la más barata de la Liga MX. Además, el vigente monarca, Cruz Azul, ni siquiera entra al top 3 de los más caros.
El Apertura 2026 ha comenzado y algunos planteles ya empiezan a tomar forma en busca de cumplir con sus objetivos, ya sea campeonar, entrar a Liguilla o evitar el fondo de la tabla. A continuación, descubre cuáles son los equipos de mayor y menor inversión respecto a las nóminas de sus jugadores en el fútbol mexicano.
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Los 3 equipos más caros en el mercado
Liderando la lista se encuentran las Chivas de Guadalajara, con un valor de 109.33 millones de euros. Cabe destacar que es la primera vez, al menos en lo que va de este siglo, que el Rebaño Sagrado se coloca como el plantel más caro del fútbol mexicano. Además, tiene como su elemento mejor tasado a Armando "La Hormiga" González, cuya carta tiene un costo aproximado de 15 millones de euros.
En segundo lugar aparece el Club América. Para esta nueva etapa "post-Jardine", el entrenador Guillermo Almada tendrá a su disposición una plantilla de 99.65 millones de euros, siendo el seleccionado con Estados Unidos, Alejandro Zendejas, su jugador más caro con una cotización de 10 millones de euros.
Completando el podio se encuentra el último campeón de la Concacaf, el Deportivo Toluca. Con un valor de 90 millones de euros y con Marcel Ruiz con un precio de 10 millones de euros, los Diablos Rojos se colocan como el tercer proyecto más costoso del fútbol mexicano.
Respecto a Cruz Azul, pese a que fue el campeón del Clausura 2026, su plantilla se ubica hasta la cuarta posición con un valor de 88.73 millones de euros. Por su parte, Tigres, con un costo de 82.8 millones entre todos sus jugadores, y Monterrey, con un valor de 76.43 millones, se colocan en el siguiente escalón como quinto y sexto lugar, respectivamente.
Los 3 equipos que menos valen en el mercado
En contraparte, entre los equipos que buscarán pelear en el campeonato con los planteles de menor valor está el Club Puebla, con una nómina de 21.13 millones de euros. La Franja mantiene dentro de sus filas al uruguayo Emiliano Gómez como su principal joya, con un valor de 2.5 millones de euros.
Luego, en el penúltimo lugar se ubica el Querétaro, el cual se encuentra tasado en 20.70 millones de euros. Cabe destacar que su valor logró subir gracias a la reciente compra del uruguayo Santiago Homenchenko por 3.5 millones de euros y el préstamo del argentino Mateo Coronel, cuya carta está estimada en 3 millones, siendo ambos los futbolistas de mayor jerarquía en el aspecto económico para la institución.
Finalmente, como el equipo menos tasado de toda la Liga MX aparece el Atlante, escuadra que, tras comprar la franquicia del Mazatlán, regresa al máximo circuito después de 12 años. Si bien para este torneo de debut contrató al exportero de la Selección de Colombia, David Ospina, su jugador más caro es el ecuatoriano Jhojan Julio, con un valor de 1.2 millones de euros.
Algo que llama la atención es que cada uno de estos tres últimos equipos tiene un valor menor al de Gilberto Mora. Y es que el elemento de 17 años de los Xolos de Tijuana, con una cotización de 25 millones de euros, es el futbolista más caro de toda la Liga MX.
Tabla general con el valor de los 18 clubes de la Liga MX
1. Chivas: 109.33 millones de euros
2. América: 99.65 millones de euros
3. Toluca: 90.00 millones de euros
4. Cruz Azul: 88.73 millones de euros
5. Tigres UANL: 82.80 millones de euros
6. Monterrey: 76.43 millones de euros
7. Xolos de Tijuana: 57.80 millones de euros
8. Pumas UNAM: 57.13 millones de euros
9. Club León: 56.35 millones de euros
10. Club Pachuca: 48.70 millones de euros
11. FC Juárez: 41.45 millones de euros
12. Santos Laguna: 39.30 millones de euros
13. Club Necaxa: 36.18 millones de euros
14. Atlético de San Luis: 35.93 millones de euros
15. Atlas: 32.40 millones de euros
16. Club Puebla: 21.13 millones de euros
17. Querétaro: 20.70 millones de euros
18. Atlante: 10.18 millones de euros
Cabe señalar que estas cifras pueden cambiar durante las siguientes semanas, ya que el periodo de registros de la Liga MX cerrará hasta el 11 de septiembre, permitiendo a los clubes llevar a cabo incorporaciones y ventas que modifiquen su valor final.