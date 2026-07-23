Toluca vs. Cruz Azul: fecha, horarios y dónde ver el Campeón de Campeones de la Liga MX
Toluca y Cruz Azul se enfrentarán por el Campeón de Campeones de la Liga MX, en un duelo que pondrá frente a frente a los dos monarcas más recientes del futbol mexicano. Los Diablos Rojos, campeones del Apertura 2025, buscarán sumar otro trofeo a su palmarés, mientras La Máquina llega como vigente campeona del Clausura 2026.
El equipo dirigido por Antonio Mohamed afrontará el partido después de conquistar también la Copa de Campeones de la Concacaf, tras vencer a Tigres en penales. Toluca intentará cerrar una etapa de éxitos con un nuevo título y confirmar el buen momento que atraviesa bajo el mando del técnico argentino.
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Cruz Azul, por su parte, llega con la motivación de haber conseguido su décimo campeonato de Liga MX al imponerse a Pumas en la final del Clausura 2026. La Máquina, ahora bajo la dirección de Joel Huiqui, buscará trasladar ese impulso a un partido que podría significar su primer trofeo de la nueva temporada.
El Campeón de Campeones se disputará este sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, en una nueva edición del duelo que enfrenta a los últimos campeones de la Liga MX. Toluca y Cruz Azul buscarán comenzar la temporada con un título y añadir una nueva página a su historia reciente.
Canales de transmisión del Campeón de Campeones de la Liga MX
El juego de Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul se podrá ver por Canal 5, en televisión de paga por TUDN y en streaming a través de ViX.
Campeón de Campeones de la Liga MX: Fecha, horario y dónde ver
Sábado 25 de julio
- 18:30 | Toluca vs. Cruz Azul | Canal 5, TUDN y ViX