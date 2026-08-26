Mineros de Zacatecas: No queremos ascender con el 'modelo Atlante'
Zacatecas.- La Ciudad Deportiva Tierra Adentro es un espacio verde que resplandece entre amplias hectáreas de viñedos. En medio de una abrumadora tranquilidad suenan los esfuerzos de los Mineros de Zacatecas, un equipo que no se resigna a no ascender a la Liga MX por méritos deportivos.
A un lado del campo, un edificio de ladrillo rojo presume instalaciones que han mejorado desde el día en que la Federación Mexicana de Futbol marcó una serie de lineamientos para jugar en la máxima categoría.
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A pesar de que la promesa no se ha cumplido, la categoría tiene el rostro de un centro de entrenamiento de primer nivel, en el que se han invertido “más de 100 millones de pesos”, según cuenta Eduardo López, vicepresidente del equipo.
“Actualmente tenemos tres canchas de pasto natural que van relacionadas directamente con nuestro primer equipo, que juega en Expansión. Nuestro segundo equipo, que es una Sub-21, participa en Liga Premier, que es la tercera categoría del país; y también tenemos nuestra Sub-17 y Sub-18. Tenemos un edificio que es la primera fase de cuatro que tenemos en el proyecto macro. Actualmente tenemos el proyecto detenido en función de cómo se va desarrollando y la claridad que vayamos teniendo con la Federación”.
La primera fase incluye un gimnasio especializado en futbol que es utilizado por las tres categorías. “Tenemos comedor, aquí desayunan y comen los futbolistas. Tenemos oficinas y vestidores para nuestros cuerpos técnicos. Aquí generan su estrategia operativa, desarrollan las ideas, la metodología de juego, los planes de partido”.
-Ustedes lo hicieron a partir de las reglas que marcó la Federación para una posible certificación…
-Totalmente. Digo, nosotros estábamos claros y se nos vendió con la idea de que esto iba a ser así. Repito: el plan de proyecto que yo tenía, pues lo empaté y me sirvió como excusa ante los socios para acelerar esta inversión. Muchos dicen que los clubes en la categoría no han invertido, pues que vengan y nos visiten para que vean este lugar y que digan si se ha invertido o no.
-¿Cómo fueron las reuniones para platicar acerca de la posible vuelta del ascenso y descenso y cómo poco a poco se van dando cuenta que la idea era otra?
- Yo creo que una de las más importantes es cuando nosotros empezamos a notar que ellos no querían ver cómo se abría esto. Propusimos en conjunto a la Federación hacer un proyecto con una de las cuatro consultoras más importantes a nivel mundial. De entrada, para iniciar el proyecto nos entrevistaron a los dueños para de alguna forma ir moldeando este proyecto del que hablo, y nos dimos cuenta desde las entrevistas que en vez de buscar el cómo sí lograr el ascenso nos buscaban el cómo no hacerlo. Era decirnos: ¿Y si no hay ascenso qué te gustaría tener? Y las filiales, qué onda, etcétera. Es ahí donde nosotros desde las respuestas sabíamos lo que venía y decíamos que no estábamos dispuestos a rendirnos.
-Te voy a poner un escenario complicado que quizás solamente quieren dieciocho dueños: que es que no vuelva a haber ascenso, más allá de dónde está la razón jurídica, dónde esté la razón económica, de dónde están los mejores argumentos o los argumentos que deben ser. ¿Hasta dónde luchar con esto y hasta dónde continuar?
-Mira, esta es una lucha que en lo personal yo hago y haría desde cualquier rol que yo tuviera en el futbol mexicano. Desde que fui jugador, desde que fui aficionado, ahora como directivo y lo seguiré haciendo. Entonces el peor escenario es que nos obliguen a salir de México, a invertir en otro país, como muchos de aquí mismo han hecho y que después parece ser que no quieren abrir la puerta a lo que están haciendo en otros países y de alguna forma este proyecto va a continuar. Encontraremos la forma porque yo estoy aquí para mejorar el futbol mexicano.
-¿Si les ofrecieran una franquicia en el modelo Atlante, como está planteado hoy, lo considerarían?
-Por ahora no. Por ahora nosotros tenemos que sostenernos en la promesa que se nos hizo. La inversión la hicimos en lo que se tenía que hacer, no para comprar un certificado. Lucharemos hasta nuestra última carta. El que se recupere. Lo que tiene que ser, lo que debe ser, lo que todos saben que es. El camino que debe haber. Desde jugadores en la categoría o jugadores abajo que tienen quizá un miedo a poder expresarse, que lo tienen directivos, entrenadores, mismos empleados de la federación que vienen y te dicen desde lo cercano que te ofrecen una disculpa y que sigamos en la lucha que tenemos, porque es lo justo. Entonces, de entrada no, nosotros seguiremos hasta donde podamos. Después si nos obligan, repito, iremos a algún otro país para poder replicar esto, y en un futuro, no sé, pero ese no es el camino para lo que nosotros compramos un equipo en Expansión, si no hubiéramos comprado un equipo de Liga MX.