Todo lo que debes saber sobre la Leagues Cup 2026: fechas, equipos y cómo se jugará
La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS, está por comenzar. A continuación, descubre cuántos clubes buscarán alzarse con la corona, su calendario, su formato sin empates y la novedad de que, por primera vez, la copa tendrá partidos en territorio mexicano.
En total participarán 36 clubes, la mitad de ellos del fútbol mexicano y la otra mitad del campeonato estadounidense. Respecto a las fechas, la justa arrancará el próximo martes 4 de agosto y culminará con la disputa de la gran final, prevista para el domingo 6 de septiembre.
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Cabe precisar que la disputa de este torneo supone un parón en las actividades de la Liga MX. No obstante, conforme vayan siendo eliminados los equipos del balompié azteca, estos podrán reanudar de manera anticipada sus jornadas en el campeonato local.
Formato sin empates
En cuanto a la forma en la que se llevará a cabo el torneo, este comenzará con una fase de liga. Para ello, los 18 equipos de la Liga MX conformarán un mismo grupo, mientras que los 18 de la MLS tendrán el suyo, cada uno con su propia tabla general.
Cada escuadra disputará 3 partidos. Sin embargo, durante esta fase inicial, los equipos mexicanos solo podrán enfrentarse a conjuntos estadounidenses y viceversa.
Asimismo, esta justa cuenta con una regla particular: no existen los empates. Por esta razón, sin importar la ronda, todos los juegos que concluyan con igualdad en el marcador deberán definirse mediante una tanda de penales.
Los equipos que ganen durante los noventa minutos conseguirán los tres puntos. En caso de empate, ambas escuadras se llevarán una unidad y definirán desde el punto penal un punto extra. Por último, aquellos que pierdan en el tiempo regular se marcharán sin puntos del juego.
Habrá cuatro partidos en México
El torneo volverá a jugarse en su mayoría en Estados Unidos y Canadá, por lo que los conjuntos de la MLS seguirán gozando de la ventaja de la localía. Aun así, para evitar que los equipos mexicanos tengan que recorrer largas distancias entre un juego y otro, los participantes han sido subdivididos en dos regiones, Este y Oeste, para determinar la zona donde celebrarán sus encuentros.
Además, la organización ha dado el aval para que cuatro partidos puedan celebrarse en territorio mexicano:
Toluca vs. Seattle Sounders – 5 de agosto (Estadio Nemesio Diez)
América vs. San Diego FC – 6 de agosto (Estadio Banorte)
Tigres vs. Vancouver Whitecaps – 11 de agosto (Estadio Universitario)
Toluca vs. FC Dallas – 12 de agosto (Estadio Nemesio Diez)
Fases eliminatorias
Después de las tres fechas de la primera ronda, los 4 mejores equipos de la Liga MX y los 4 mejores de la MLS avanzarán a los cuartos de final, los cuales se celebrarán del 25 al 27 de agosto. En cuanto a los cruces, estos se configurarán de la siguiente manera:
1° de Liga MX vs. 4° de MLS
2° de Liga MX vs. 3° de MLS
3° de Liga MX vs. 2° de MLS
4° de Liga MX vs. 1° de MLS
Los ganadores avanzarán a las semifinales, mismas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de septiembre. Posteriormente, el 6 de septiembre se jugarán el duelo por el tercer lugar y la gran final.
Boletos en juego para la Concacaf Champions Cup
Finalmente, cabe mencionar que el torneo repartirá cupos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El campeón ganará un boleto directo a la ronda de octavos de final, mientras que el segundo y tercer lugar accederán a los dieciseisavos de final de dicho torneo continental.
México, con una revancha pendiente en la Leagues Cup
Hay que recordar que Cruz Azul y el Club León fueron los dos primeros campeones de este torneo, conquistando las ediciones de 2019 y 2021, respectivamente. Sin embargo, desde ese entonces, el campeón siempre ha sido de Estados Unidos, por lo que los clubes de la Liga MX buscarán recuperar la corona.
* 2019: Campeón Cruz Azul
* 2020: Suspendido por COVID-19
* 2021: Campeón Club León
* 2022: No se disputó
* 2023: Inter Miami
* 2024: Columbus Crew
* 2025: Seattle Sounders