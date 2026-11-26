TOLUCA.- Después de su victoria con Toluca por 2-0 sobre Atlas en la ida de Cuartos de Final, ​Antonio “Turco” Mohamed volvió a hablar sobre su repentina salida del club al término de la temporada. El estratega reafirmó que su partida no tiene que ver con ninguna ruptura ni nada por el estilo, por ello se anticipó a cualquier polémica y, por esta razón, desde un inicio quiso ser directo e informar a todos sobre su futuro.

​“Tenemos un contrato con la directiva y estaba hablado. Lo tenía que informar desde un mes antes porque sé que el club tiene que organizarse. Después la directiva, al comunicárselo, me dio la opción de comunicárselo a los jugadores y a la prensa para no generar suspicacias de que había una pelea o algo”, dijo en conferencia de prensa.

​Reconoció que dar una noticia así tampoco es fácil, sobre todo cuando el torneo aún está en disputa. Incluso, aceptó que fue algo arriesgado, sobre todo porque, más allá de sus intenciones, las especulaciones pudieron surgir si perdían esta noche.

​“Pudo haber salido mal. Después iban a decir que me iba y que el equipo andaba mal… son un montón de situaciones que te pueden cambiar un partido”, declaró.

​La tristeza se canaliza en hambre de gloria

​Acerca de cómo tomaron sus pupilos de los Diablos la noticia de que jugarán su última Liguilla con Mohamed en el banquillo, el estratega no ocultó que hubo un golpe emocional. Sin embargo, desde su posición, todavía como entrenador del club, comentó que precisamente son estos escenarios los que motivan al jugador, en quienes confía puedan despedirlo a lo grande.

​“Los chicos lo entendieron bien, obviamente con tristeza. Pero eso se canaliza positivamente, porque el equipo sigue teniendo hambre de gloria, sigue teniendo ganas de triunfar y lo muestran en la cancha, lo muestran cada día, y no nos vamos a quedar solamente con lo que ganamos, porque queremos más; sabiendo que tenemos obstáculos por delante, tenemos mucha confianza”, dijo.

​Incluso, comentó que esto no solo motiva a sus futbolistas, sino a él también: “Es un ciclo no terminado pero sí cumplido en términos de energía. El club necesita alguien que entregue todo y yo estoy para entregar todo hasta el último partido; después creo que necesitaré unas vacaciones”, añadió.

​Mohamed no esperaba tanto amor del Toluca

​Finalmente, sobre el recibimiento que le armó el club y la grada, con las pantallas que decían “Te vas de nuestra cancha, pero te quedas en nuestros corazones” y cánticos de “Turco, Turco”, el técnico, emocionado, agradeció cada gesto.

​“Ha sido una muestra de cariño constante, un cambio de energía muy lindo. La verdad no esperaba tanto cariño, fue emocionante”, mencionó. ​Aun así, le recordó a la gente que al menos él espera que este no sea el adiós definitivo: “Pero esto continúa, nosotros estamos centrados en clasificar a la semifinal”, sentenció.