Antonio “Turco” Mohamed ya sabe cuáles serán sus últimos partidos con Toluca. El club anunció este 24 de noviembre que el entrenador argentino seguirá al frente de los Diablos Rojos durante la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA. Su etapa terminará después de esos dos compromisos.

¿Cuándo se va el Turco Mohamed de Toluca?

El Turco Mohamed dirigirá hasta que concluya la participación de Toluca en la Liguilla y la Copa Intercontinental. Así lo precisó el club en el comunicado con el que anunció el cierre de su ciclo.

Toluca dedicó el mensaje a repasar lo que ganó el equipo bajo su dirección y a agradecerle por su trabajo durante 2025 y 2026. El club no detalló el motivo de la salida ni anunció quién ocupará el banquillo después de esos torneos.

¿Cuántos títulos ganó Mohamed con Toluca?

Mohamed se despide con seis títulos, según el recuento del club. A los dos campeonatos de Liga MX se suman un título de Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

“Nos acostumbró a ganar, nos devolvió a lo más alto del futbol nacional y nos permitió competir con los mejores equipos de nuestra confederación”, escribió Toluca en el comunicado.

La despedida ya es oficial, pero al Turco todavía le queda una oportunidad de ampliar ese palmarés. Sus últimos partidos con los Diablos Rojos serán, precisamente, con dos trofeos en juego.