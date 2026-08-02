Monterrey le quita el invicto al Atlas entre rojas y primer gol de Rossi
En un duelo con emoción y polémica, los Rayados de Monterrey, en calidad de visitantes, le quitaron el invicto al Atlas. Tres expulsados, el primer gol de Diego Rossi con la Pandilla y un penal de último minuto sellaron el triunfo de los norteños.
Este juego de la tercera fecha se celebró desde el Estadio Jalisco. Los Rojinegros llegaban tras dos victorias ante León y Santos. Por su parte, los regiomontanos venían de sufrir su primer descalabro en la era de Matías Almeyda, tras caer ante Necaxa.
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El cuadro norteño fue el primero en tener ocasiones de gol. Con disparos de larga distancia de Orbelín Pineda y de Lucas Ocampos le sacaron un par de sustos a la defensa tapatía, pero sus intentos se fueron apenas por un costado.
El estreno de Rossi y la polémica en el Jalisco
Parecía que esta era la fórmula para encontrar el primer tanto. Pero, al minuto 28, Monterrey por fin pudo entrar al área con peligro y, tras una diagonal de Ocampos que logró prosperar entre rebotes, Diego Rossi fusiló a Camilo Vargas para anotar el 0-1 y estrenarse como goleador del conjunto de Nuevo León.
Tras el tanto, Atlas buscó una reacción rápida y se fue al frente por el empate. Al minuto 37 tuvo su mejor ocasión, la cual terminó en polémica. Y es que un disparo dentro del área, el cual Orbelín Pineda salvó con el cuerpo, fue reclamado como penal por una supuesta mano. Aun así, el árbitro, con la ayuda de una revisión silenciosa desde el VAR, decretó que no había falta.
A esto se le sumó que, poco después, el Atlas sufrió otro revés anímico al darse la lesión de su refuerzo, el lateral del Tricolor Jorge Sánchez, quien tuvo que salir de cambio.
Expulsiones, drama con el VAR y sentencia regia
El regreso para el segundo tiempo había sido parejo, con los conjuntos bien parados en la zona baja, lo que llevó a que ambas escuadras volvieran a probar tiros fuera del área. Pero al minuto 71, Duk, que había sido uno de los jugadores más peligrosos de los rojinegros, llegó con los tachones por delante sobre Orbelín. Si bien tras una revisión en el VAR se sancionó con tarjeta roja, desde un inicio la acción había quedado evidenciada con rastros de sangre en la espinilla del futbolista de la Pandilla.
A pesar de tener uno menos, los Zorros no se achicaron y quisieron ir hacia adelante por la igualdad. Pero esto los llevó a abrir espacios, algo que Monterrey aprovechó para generar daño mediante el contragolpe.
Fue así que, en una descolgada sobre el tiempo agregado, Iker Fimbres entró al área y, cuando estaba por disparar para liquidar el partido, Milton Valenzuela le cometió una falta. Aunque de primera pasó desapercibida, otra revisión del videoarbitraje terminó por confirmar la infracción, misma que se convirtió en la segunda roja para los jaliscienses. La situación generó una discusión en la que Carlos Salcedo se calentó de más y se fue expulsado por doble amarilla, dejando también a los Rayados con uno menos.
Al final, tras una pausa entre la deliberación y las tarjetas, Ocampos tomó la responsabilidad y, desde los once pasos, convirtió el 0-2 definitivo a favor de Monterrey.
Citas de peso en la Leagues Cup
De esta manera, ambas escuadras, tras tres jornadas, llegan con 6 puntos al parón de la Liga MX para el arranque de la Leagues Cup.
Para dicho torneo, el Atlas estará comenzando su actividad el próximo 4 de agosto ante Columbus Crew. En tanto, Monterrey, un día después, el 5 de agosto, se enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Casemiro.