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Monterrey venció 1-0 al Querétaro en duelo pendiente y sigue con vida

Los Rayados llegaron a 24 puntos, subieron a la séptima posición y el pase a la Liguilla está en sus manos.
Rodrigo Macotela|
Monterrey venció 1-0 al Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Monterrey venció 1-0 al Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. | Azael Rodriguez/Getty Images

Los Rayados de Monterrey vencieron 1-0 al Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo pendiente de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El gol fue obra de Diego Rossi a los 49 minutos.

Gallos terminó con 9 futbolistas en la cancha tras las expulsiones de Guillermo Allison a los 51 minutos y Eduardo Pérez a los 80'.

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Con este resultado, Rayados llegó a 24 puntos y subió a la séptima posición, por lo que está en puestos de Liguilla y el pase a la Fiesta Grande está en sus manos.

En la última fecha del certamen, Monterrey visitará a Pumas en CU.

Gallos, por su parte, se quedó en la posición 12 con 20 puntos, y en la última jornada recibirá al Necaxa.

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Rodrigo Macotela
RODRIGO MACOTELA

Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital

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