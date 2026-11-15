Monterrey venció 1-0 al Querétaro en duelo pendiente y sigue con vida

Los Rayados de Monterrey vencieron 1-0 al Querétaro en el Estadio La Corregidora, en duelo pendiente de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El gol fue obra de Diego Rossi a los 49 minutos.

Gallos terminó con 9 futbolistas en la cancha tras las expulsiones de Guillermo Allison a los 51 minutos y Eduardo Pérez a los 80'.

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Con este resultado, Rayados llegó a 24 puntos y subió a la séptima posición, por lo que está en puestos de Liguilla y el pase a la Fiesta Grande está en sus manos.

En la última fecha del certamen, Monterrey visitará a Pumas en CU.

Gallos, por su parte, se quedó en la posición 12 con 20 puntos, y en la última jornada recibirá al Necaxa.