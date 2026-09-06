Nahuel sostiene a Tigres, que empata con Necaxa y sigue sin despegar
Tigres volvió a dejar puntos en el Estadio Universitario y empató 1-1 ante Necaxa en la séptima jornada del Apertura 2026. Owen González adelantó a los Rayos a los 12 minutos, Nahuel Guzmán evitó el segundo al detener un penal de Julián Carranza y Rodrigo Aguirre respondió con el empate antes del descanso. Los felinos llegaron a seis puntos y prolongaron un comienzo de torneo marcado por la irregularidad.
Necaxa comenzó mejor y encontró espacios desde los primeros minutos. El conjunto visitante atacó con mayor claridad y puso en problemas a una defensa de Tigres que sufrió cada vez que Matías Espíndola y Javier Ruiz recibieron cerca del área.
Te puede interesar: Jornada 7 Apertura 2026: fechas, horarios, dónde ver la Liga MX y qué juegos se reprograman
La superioridad encontró premio a los 12 minutos. Espíndola superó a Joaquim y sacó un disparo que golpeó el travesaño. Owen González estuvo atento al rebote y empujó el balón para marcar el 0-1. Lejos de conformarse, Necaxa mantuvo la presión y estuvo cerca de aumentar la diferencia.
La oportunidad llegó a los 23 minutos. Rodrigo Aguirre cometió una mano dentro del área y Karen Hernández señaló penal después de revisar la acción en el VAR. Julián Carranza tomó el balón, pero Nahuel Guzmán adivinó la dirección del disparo y rechazó el cobro un minuto después. El guardameta evitó que Tigres quedara dos goles abajo en su momento más complicado de la noche.
La atajada cambió el desarrollo del partido. Necaxa perdió parte del control que había tenido durante el arranque y Tigres comenzó a instalarse con mayor frecuencia en campo contrario. Los locales encontraron más espacios y obligaron a Luis Jiménez a intervenir antes del descanso.
Aguirre terminó por corregir su error a los 39 minutos. El delantero apareció dentro del área en un tiro de esquina y conectó un cabezazo que superó al guardameta de Necaxa para marcar el 1-1. El gol devolvió a Tigres al partido después de una primera media hora en la que los Rayos habían tenido las oportunidades más claras.
El panorama cambió durante el segundo tiempo. Tigres tomó mayor iniciativa y Necaxa redujo riesgos. Víctor Manuel Vucetich modificó su mediocampo a los 58 minutos con los ingresos de Diego Sánchez y César Araújo por Ricardo Monreal y Henrique Simeone, en busca de mayor presencia en campo rival.
Diego Lainez se convirtió en una de las principales vías ofensivas de los felinos y puso a prueba a Jiménez, pero Tigres volvió a tener problemas para transformar su dominio en oportunidades verdaderamente peligrosas. Necaxa retrocedió con el paso de los minutos y concentró esfuerzos en proteger el empate.
El conjunto regiomontano tuvo una última aproximación clara a los 81 minutos, cuando Joaquim apareció en el área, aunque su remate salió por encima de la portería. A partir de ahí, el partido perdió claridad. Tigres mantuvo la iniciativa, Necaxa defendió el resultado y ninguno encontró una acción capaz de romper la igualdad.
El empate dejó a Tigres con seis puntos después de siete jornadas, producto de una victoria, tres empates y tres derrotas. Necaxa alcanzó ocho unidades con dos triunfos, dos igualadas y tres descalabros. Para los Rayos quedó la sensación de haber desperdiciado una oportunidad importante después de dominar el comienzo y fallar el penal que pudo representar el 2-0.
Tigres, por su parte, volvió a depender de Nahuel para mantenerse en el partido. El arquero evitó una desventaja difícil de remontar, Aguirre reparó su error con el empate y los felinos tuvieron todo el segundo tiempo para buscar la victoria. El segundo gol nunca apareció y el Volcán volvió a despedir a un equipo que todavía no encuentra la regularidad necesaria para salir de la parte baja de la clasificación.