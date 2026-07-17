Necaxa amarga el regreso del Atlante con polémica arbitral en el arranque del Apertura 2026
El Necaxa inauguró el torneo de la Liga MX imponiéndose al Atlante en la edición 103 del "Padre de los Clásicos". Los Hidrorrayos vinieron de atrás para remontar en el último suspiro a los "Potros de Hierro", amargándoles su regreso a la Primera División tras 12 años, en un encuentro que no estuvo exento de polémica arbitral.
La patada inicial del Apertura 2026 se llevó a cabo este jueves 16 de julio desde el Estadio Victoria de Aguascalientes. El encuentro comenzó tranquilo, aunque de a poco, con chispazos de ambos bandos, el juego se fue animando. Las primeras ocasiones fueron de los azulgranas, con un tiro-centro de Martín Fernández y luego con un remate de Luis Puente que obligaron al guardameta Luis Jiménez a emplearse a fondo.
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Por su parte, la escuadra albirroja intentó responder con un intento de gol olímpico que Puente apenas logró desviar al poste. Además, Juan Torres tuvo un disparo cruzado que el portero de los Potros, Óscar Jiménez, apenas alcanzó a rasguñar para desviarlo.
Sin embargo, justo cuando el encuentro tomaba ritmo, un tema arbitral enfrió las acciones. Al minuto 30, Nico Carrera, del Atlante, cometió una falta en los linderos del área sobre Danny Leyva. En un inicio, el silbante Yonatan Peinado Aguirre señaló que el jugador necaxista había fingido la caída y lo amonestó.
No obstante, tras una revisión en el VAR que se prolongó por casi cinco minutos, el juez cambió su decisión y le retiró la tarjeta. Si bien se aplicó la justicia deportiva, el tiempo de espera provocó que la intensidad del juego bajara hasta el descanso.
El primer gol del campeonato
La segunda parte comenzó con una sorpresa en el marcador. Apenas a unos segundos del reinicio, al minuto 47, Eugenio Pizzuto prendió el esférico con una media vuelta. Aunque su disparo no llevaba demasiada potencia, el balón realizó un rebote extraño contra el césped que terminó complicando al guardameta local, quien pareció haber podido hacer más para evitar el 0-1 en favor del Atlante.
Posteriormente, al minuto 60, los locales se salvaron de que les pitaran un penal en contra, luego de que Francisco Méndez Lara impactara con el pie en alto sobre el cuerpo de Martín Fernández. Y de no ser porque este último había cometido una falta previa, se hubiera marcado la pena máxima.
El Atlante lucía mejor sobre el terreno de juego, pero en la recta final del cotejo optó por defender su mínima ventaja. Esto le permitió al Necaxa adelantar líneas y comenzar a pisar el área rival.
El arbitraje se robó el protagonismo en el cierre
Los de Aguascalientes no lograban superar la defensa de los Potros, hasta que apareció la primera gran polémica del torneo. Leonardo Mejía sujetó dentro del área a Julián Carranza y el árbitro marcó penal. Pese a las protestas de los futbolistas atlantistas, que reclamaban una falta previa del propio delantero hidrocálido, el juez central se mantuvo firme en su decisión. Fue así que el mismo Carranza cobró con frialdad desde el manchón penal para decretar el empate 1-1 al minuto 79.
Con el momento anímico de su lado, los locales se volcaron con todo al ataque en busca de la voltereta. Carranza avisó una vez más con una media vuelta que el arquero atlantista sacó con reflejos felinos.
Y cuando parecía que el partido terminaría con la repartición de puntos, el '9' necaxista apareció de nueva cuenta dentro del área para bajar un centro que Misael Pedroza remató para poner el 2-1 definitivo al minuto 92'. Y aunque los festejos tuvieron que pausarse debido a la bandera de fuera de juego levantada, la celebración pudo continuar cuando el VAR validó la anotación.
De esta manera, el Necaxa se hizo de su primera victoria de la temporada, mientras que el Atlante se marcha con las manos vacías y tendrá que seguir esperando para sumar en su regreso al máximo circuito.