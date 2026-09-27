“No está a la altura”: Mohamed estalla contra Katia Itzel tras el Toluca vs Cruz Azul

Antonio Mohamed salió del empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul con un reclamo que no quiso guardar para el vestidor. El técnico de los Diablos cuestionó el arbitraje de Katia Itzel García, dijo que “no está a la altura” de un partido como este y aseguró que se lo había dicho a ella frente a frente.

El Turco había comenzado hablando de futbol. Explicaba cómo cambió Toluca después del descanso, cuando pudo sumar un volante al mediocampo y equilibrar a su equipo. Pero antes de terminar la respuesta llevó la conversación al arbitraje: “De haber un árbitro normal, ganábamos el partido”.

Su molestia se concentró en dos acciones. Según Mohamed, Piovi debió ser expulsado por una patada sobre Paulinho y Ditta también tuvo una conducta sancionable por un contacto con el asistente. El entrenador insistió en que ambas jugadas eran claras y cuestionó que Katia Itzel siguiera recibiendo este tipo de encuentros.

“Le dan oportunidades, pero no aprende”, dijo. Y remató: “No está a la altura de un partido así, lamentablemente”.

Mohamed dice que ya había hablado con Katia Itzel García

Mohamed aseguró que ya le había expresado su inconformidad a Katia Itzel en un partido anterior en Toluca y que volvió a decírselo hoy después del encuentro ante Cruz Azul.

Tampoco dejó pasar una discusión sobre una jugada favorable a su equipo. Ante el señalamiento de un penal para Toluca, sostuvo que la falta le parecía clara, aunque aceptó que no correspondía una expulsión en esa acción. Su reclamo más fuerte seguía puesto en la jugada de Piovi, que para él ameritaba tarjeta roja.

“Género lo dices tú”: el momento más tenso de la conferencia

La conversación dio otro giro cuando una reportera le pidió explicar por qué consideraba que Katia Itzel no tenía el nivel y le preguntó si se trataba de un tema de género.

Mohamed rechazó de inmediato esa relación y pidió que la pregunta no se presentara después como si fuera una afirmación suya.

“Género lo dices tú”, respondió. Luego detalló qué cuestiona de la árbitra: “Tiene que tener talento, entender el juego. Para mí no lo entiende”. Antes de pasar a la siguiente pregunta, acotó el alcance de sus palabras: “Es una apreciación, no significa que tenga la verdad”.

Un empate justo y una deuda que Mohamed asumió

Mohamed no sostuvo que Toluca mereciera ganar por lo ocurrido en la cancha. Reconoció que Cruz Azul pudo hacer cuatro goles en el primer tiempo y que los Diablos pudieron marcar otros cuatro en el segundo. A su juicio, el 3-3 fue justo y el público vio “un partidazo” entre dos equipos que buscaron el arco rival.

También hubo autocrítica. Mohamed explicó que Gutiérrez venía de una lesión y solo estaba para disputar alrededor de 30 o 35 minutos, por lo que su entrada ayudó a reorganizar el mediocampo. Señaló que las ausencias en esa zona han complicado el armado del equipo y que la pausa por la fecha FIFA será útil para recuperar futbolistas antes del cierre del torneo. No quiso hacer cuentas sobre la posición de Toluca: dijo que prefiere concentrarse en los puntos que necesita sumar.