¡Orgullo nacional! Katia Itzel García, primera árbitra mexicana en un Mundial varonil
El verde, blanco y rojo acompañaron a Katia Itzel García en el escenario más grande del futbol. Las franjas con los colores nacionales que lució en su uniforme fueron el detalle que enmarcó una noche histórica, en la que dirigió el Países Bajos-Túnez y se convirtió en la primera mexicana en arbitrar un partido de una Copa del Mundo varonil.
Lo que comenzó como un sueño, hoy se convierte en una realidad. Katia Itzel pasó a la historia del deporte como la tercera mujer en dirigir en la justa más importante del futbol.
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La árbitra de 33 años debutó profesionalmente en 2016 en la Liga MX. Ahora, diez años después, este jueves 25 de junio, se plantó en el torneo más importante del futbol sobre la cancha del Kansas City Stadium. Su función: mantener el orden e impartir justicia en el juego entre Países Bajos y Túnez por la tercera fecha del Grupo F. Además, como asistente en la banda, contó con el apoyo de Sandra Ramírez, mientras que en el VAR estuvo Erick Yair Miranda, ambos compatriotas suyos.
Su actividad comenzó tranquila; de hecho, se marcó primero un gol antes que una falta. Solo dos minutos de juego y un autogol de Ellyes Skhiri puso el primer tanto del encuentro para los neerlandeses. En tanto, fue hasta el minuto 6 que pitó un tiro libre por una falta fuera del área sobre Donyell Malen, del que nació una jugada prefabricada para que Brian Brobbey anotara el 2-0.
En parte, los goles tempraneros en el marcador favorecieron a la silbante, ya que la primera mitad continuó de forma fluida. La actividad se interrumpió solo al minuto 22:40, cuando mandó a la pausa de hidratación y, tras la reanudación, mantuvo el ritmo, añadiendo antes del descanso los mismos tres minutos que dio reglamentariamente para tomar agua. Solo tuvo un pequeño incidente al minuto 33, cuando chocó con Nathan Aké, un blooper que no tuvo incidencia real en el partido.
Mantuvo el ritmo en el segundo tiempo
La segunda parte vino también con un segundo hecho peculiar que logró sobrellevar. Y es que, cuando se iba a reiniciar el partido, Túnez solo tenía nueve jugadores en el campo; al percatarse de ello, la mexicana detuvo todo hasta que llegaran los futbolistas africanos, a quienes se les había hecho tarde, para ahora sí volver a jugar.
Tras esto, al minuto 53, en un tiro de esquina, cayó el gol del descuento tunecino para el 2-1, cortesía de Hazem Mastouri. Los festejos se detuvieron durante unos segundos, ya que el VAR realizó una "revisión silenciosa". Al final no se encontró nada irregular, por lo que no tuvo que ir a la pantalla y directamente validó el tanto. Aun así, Jan Paul van Hecke se encargó de poner el 3-1 definitivo poco después, al minuto 62, antes de irse al segundo momento de hidratación al minuto 68:20.
Ya sobre el final vino la única acción que generó cierto debate. Al 75', los tunecinos reclamaron un posible penal luego de que, entre jalones, Elias Achouri cayera en el área. Ante esto, la central aplicó la ventaja, dejando seguir la jugada de peligro, que terminó con un remate desviado. Posteriormente, a la distancia, el VAR revisó la acción, pero determinó que no procedía, por lo que no hubo sanción.
Un juego fluido, limpio y sin tarjetas
Para cerrar, añadió cinco minutos en la segunda parte. Y tras el silbatazo final, Katia Itzel García culminó el juego con un registro de 21 faltas, pero ninguna tarjeta, manteniendo la disciplina durante todo el encuentro.
- Faltas: 21 totales (11 de Túnez y 10 de Países Bajos)
- Fueras de lugar: 3 (2 de Túnez y 1 de Países Bajos)
- Tarjetas: 0
Cabe recordar que Katia Itzel García debutó profesionalmente en 2016, y en 2024 se convirtió en la segunda mujer en dirigir en la Liga MX varonil, repitiendo la hazaña de Virginia Tovar Díaz, 20 años después. Ahora, e se coloca su nombre la francesa Stéphanie Frappart (Qatar 2022) y la estadounidense Tori Penso (Norteamérica 2026) como una de las pioneras en abrir el camino de las arbitras en los mundiales varoniles.