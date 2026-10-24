Nostalgia Rojiblanca: Matías Almeyda se reencuentra con las Chivas

Matías Almeyda se convirtió en un referente para las Chivas al ser el último entrenador que llevó al club a la gloria. Ahora, el Rebaño vivirá sentimientos encontrados cuando vuelva a encontrarse con 'El Pastor', pero esta vez guiando a Monterrey en la zona técnica rival.

El duelo se celebrará este sábado 24 de octubre desde el Estadio BBVA, en el marco de la Jornada 14 del Apertura 2026. Aunque ambos equipos no sostienen una rivalidad histórica encarnizada, el compromiso sí tiene un tinte muy especial por las emociones que envuelven este choque. Será la primera vez que Almeyda enfrente como estratega a Chivas, el club con el que hizo historia y rompió una sequía de títulos.

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Los recuerdos que el Pastor dejó en el Rebaño

Para el Apertura 2015, unas Chivas que luchaban en problemas de descenso trajeron de fuera a Matías Almeyda con la intención de encontrar en él la solución. La decisión generó dudas al inicio, pero la apuesta terminó siendo un rotundo éxito.

No solo levantó al equipo, sino que lo llevó a lo más alto conquistando cinco títulos, incluido el histórico doblete del Clausura 2017 al conquistar la Copa MX y la Liga MX.

Pero, tras culminar el Clausura 2018 y después de coronarse campeón de la Concacaf Liga de Campeones, el conjunto de Guadalajara y Almeyda sorprendieron al anunciar la separación de sus caminos tras tres años dorados.

Posteriormente, el estratega salió de México para forjar una carrera internacional con pasos por el San Jose Earthquakes de la MLS, el AEK Atenas de Grecia y el Sevilla de España. Sin embargo, para este Apertura 2026, el destino trajo al “Pelado” de vuelta al país para dirigir a un equipo de rayas, pero con unos colores muy distintos, el azul y blanco de Monterrey.

Del Rebaño a la Pandilla

Previo a su arribo a la Sultana del Norte, en diversas ocasiones se sondeó su retorno al futbol mexicano. Por ello, en 2020 fue cuestionado sobre si dirigiría a algún otro club que no fuera el Guadalajara. En su momento, el argentino señaló lo complicado que le resultaría desprenderse de su identidad rojiblanca:

“Es difícil hablarlo. En un principio solo pienso en un equipo... Creo que no (voy a dirigir a otro equipo). Después hay que ver la necesidad, si no tienes trabajo o no te llaman”.

A pesar de aquellas palabras, al final fue Monterrey quien logró convencerlo para dejar su pasado tapatío y unirse al proyecto regiomontano. Esto, como parte de la reestructuración que vive la institución con Dennis te Kloese, recién llegado a la dirección deportiva.

Un choque que puede repetirse en Liguilla

Ambas escuadras se mantienen firmes en la pelea por la fase final. En la tabla general, Chivas marcha en la segunda posición con 23 puntos, mientras que Rayados se ubica séptimo con 20 unidades.

Aunque resta camino antes de concluir las 17 jornadas del torneo regular, de mantenerse en estos puestos, este cruce tiene posibilidades de repetirse en la ronda de cuartos de final.