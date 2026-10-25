¡Nueva paliza del América Femenil! Las Águilas golearon 7-0 al San Luis

El América Femenil goleó 7-0 al San Luis en el Estadio Libertad Financiera, dentro de la jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

La gran figura de la tarde fue la delantera brasileña Geyse, quien marcó hat-trick a los 5, 22 y 32 minutos.

Geyse llegó a 20 anotaciones y está muy cerca de consagrarse como campeona de goleo. Además, la artillera sudamericana suma 12 partidos seguidos anotando.

Los otros goles fueron de Montse Saldívar a los 35 y 62 minutos, Irene Guerrero de penalti a los 43' y Scarlett Camberos a los 73'.

El San Luis se quedó con 10 jugadoras a los 40 minutos tras la expulsión de María Sánchez, luego de una falta sobre Irene Guerrero.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 31 puntos.

En la próxima jornada, las azulcrema recibirán al Atlante en El Nido.