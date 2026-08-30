¡Nuevo triunfo de las Águilas! El América derrotó 2-0 al Puebla en el Estadio Azteca
El América derrotó 2-0 al Puebla en el Estadio Azteca, dentro de la jornada 6 de la Liga MX.
Guillermo Almada, DT de las Águilas, optó por rotar equipo debido a la semifinal de la Leagues Cup que disputará ante Monterrey el próximo miércoles.
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El 1-0 llegó a los 24 minutos, cuando Ícaro disparó desde fuera del área para meter el balón pegado al poste.
Las Águilas dominaron la mayor parte del juego, y cuando La Franja intentó adelantar líneas, el América liquidó el asunto a los 77 minutos.
Brian Rodríguez, quien había ingresado de cambio en el segundo tiempo, anotó con un disparo pegado al poste.
El Club América se enfrentará el miércoles al Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup. Mientras que en la Jornada 7 del Apertura 2026 recibirá a Xolos.
Por su parte, el Puebla recibirá al Toluca en el Estadio Cuauhtémoc.