Omar Govea salió de México a los 19 años sin consolidarse en Primera División y construyó una carrera de siete años en Europa, entre Portugal, Bélgica y Rumania. Esa experiencia llevó al mediocampista de Chivas a defender a Armando León de los cuestionamientos sobre su nivel en la Selección Mexicana, después de que el delantero no disputara ningún minuto ante Jamaica.

“Se me hizo una falta de respeto total el comentario que se hizo sobre el chico”, declaró Govea este viernes 20 de noviembre, durante una conferencia de prensa en Verde Valle.

Te puede interesar: El mexicano Armando León se acerca al podio de goleo en Croacia y consolida su lugar en el Osijek

La polémica comenzó durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, cuando Gibrán Araige, reportero de TUDN, explicó que León había mostrado un rendimiento inferior al de sus compañeros durante los entrenamientos.

“Por lo que me cuentan, muy bajito el nivel”, señaló el periodista, quien también consideró difícil que el delantero volviera a recibir una convocatoria.

La valoración fue atribuida por Araige a sus fuentes y no ha sido confirmada públicamente por Rafael Márquez, quien dejó a León fuera de la lista de jugadores disponibles para ambos encuentros.

Govea también construyó su carrera lejos de las grandes ligas

El mediocampista cuestionó especialmente la forma en que se presentó la información y defendió a los futbolistas mexicanos que buscan oportunidades en el extranjero.

Su postura tiene relación con su trayectoria. En 2015, Govea dejó al América para incorporarse al Porto B, de la Segunda División de Portugal, donde permaneció dos temporadas antes de dar el salto a Bélgica.

Posteriormente jugó con Royal Excel Mouscron, Royal Antwerp y Zulte Waregem, todos de la Primera División belga. En 2022 se incorporó al FC Voluntari de Rumania, también de la máxima categoría, antes de regresar a México con Monterrey en 2023.

Aunque no jugó durante años en terceras o cuartas divisiones, sí desarrolló su carrera en competencias de menor exposición internacional que las principales ligas europeas.

“Me tocó a mí estar allá y yo por eso lo valoro, porque no es cosa fácil”, expresó sobre la decisión de León de emigrar.

Armando León pasó de la Segunda División de Andorra a Croacia

El delantero de 26 años, formado en las fuerzas básicas del Grupo Pachuca, llegó en 2024 al Rangers FC de Andorra, entonces en Segunda División. Contribuyó a conseguir el ascenso y posteriormente pasó por el FC Santa Coloma antes de incorporarse al NK Osijek de Croacia en 2026.

En sus primeros 13 partidos de liga con Osijek registró cinco goles y dos asistencias, rendimiento que le permitió recibir su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

Sin embargo, llegó a la concentración después de seis encuentros consecutivos sin marcar y no fue considerado para ninguno de los dos partidos frente a Jamaica.

Govea reconoció que no conoce a profundidad las características futbolísticas del delantero, pero destacó su decisión de buscar oportunidades fuera de México.

También le envió un mensaje para que las críticas no afecten su carrera: “No bajes los brazos”.

León regresó a Croacia sin debutar con la Selección y con su futuro internacional pendiente. Govea, quien también tuvo que abrirse camino fuera de México antes de recibir oportunidades con el Tri, considera que ese recorrido merece reconocimiento, incluso si todavía no alcanza para ganarse un lugar en la cancha.