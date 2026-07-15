Otra vez, sin casa: Cruz Azul se queda sin estadio y tendrá que mudarse para el inicio del torneo
Cruz Azul se ha quedado sin estadio... otra vez, ahora para el inicio del Apertura 2026. La Liga MX reveló que la mudanza del equipo del Estadio Azteca al Ciudad de los Deportes no podrá realizarse de forma inmediata por un tema reglamentario.
La noticia se dio a conocer este martes 14 de julio, a solo dos días de la inauguración del torneo. A través de un comunicado, la liga informó que la cancha de dicho recinto no cumplía con los lineamientos exigidos para "garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral".
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Por esta razón, Cruz Azul no tendrá permitido jugar en el Ciudad de los Deportes su primer encuentro como local en el calendario. Hay que recordar que este se encuentra programado para la Jornada 2, el martes 21 de julio, ante el Club Puebla.
La Corregidora de Querétaro albergará a Cruz Azul
A pesar del problema que esto implica, ya hay una alternativa. Y es que la Liga MX autorizó que Cruz Azul pueda utilizar el Estadio Corregidora, ubicado en Querétaro, al menos para este cotejo ante el Puebla.
Asimismo, la organización del torneo reveló que ha puesto manos a la obra para atender el caso del Estadio Ciudad de los Deportes, con el objetivo de que su cancha pueda estar en óptimas condiciones y que Cruz Azul pueda regresar a la Ciudad de México.
"Derivado de lo anterior, se estableció un plan de trabajo conjunto con el Club Cruz Azul y los responsables del inmueble para que la cancha cumpla con los parámetros establecidos en el Protocolo de Terreno de Juego y el Reglamento de Competencia".
El eterno peregrinar de La Máquina
Cabe recordar que, desde la final del Clausura 2024, Cruz Azul dejó el Estadio Azteca con motivo del proceso de remodelación que se realizó para el Mundial 2026.
En los torneos siguientes tuvo que alternar recintos entre el Ciudad de los Deportes, Ciudad Universitaria e incluso salir de la capital para jugar en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
Recién en el Clausura 2026 pudo regresar al Azteca. No obstante, tras desacuerdos con la administración del inmueble, el club optó por buscar una vez más otra casa donde celebrar sus partidos para esta nueva campaña.