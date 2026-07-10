Cruz Azul contempla La Noria para construir estadio, tras salida del Azteca
Cruz Azul volvió a hacer las maletas. No lo anunció con un comunicado de prensa ni con una conferencia solemne: lo hizo la Liga MX, en un boletín seco, el jueves 9 de julio. El campeón vigente del futbol mexicano, apenas semanas después de levantar su décima estrella en el Clausura 2026, pidió permiso para abandonar el estadio que se suponía sería, por fin, su casa definitiva para los próximos años.
Y mientras la afición se pregunta dónde jugará este semestre, en otro punto de la ciudad — a un costado de Xochimilco, cerca de donde se forman sus juveniles — la Cooperativa mueve piezas para que la próxima mudanza sea, por primera vez en la historia del club, la última. En una arena que tenga capacidad para 30 mil personas.Cruz Azul pide volver al Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026
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La ironía tiene fecha exacta. Hace apenas unas semanas, Cruz Azul presenció la ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca — hoy Banorte — como espectador de lujo de su propio futuro inmueble. El acuerdo estaba firmado hasta 2031. El plan era simple: terminado el Mundial, La Máquina regresaría al coloso de Santa Úrsula para defender el título como local.
En cambio, el club presentó una solicitud formal a la Liga BBVA MX para modificar la sede de sus partidos y ya no jugará en el Estadio Azteca tal como se había informado, sino que regresará al Ciudad de los Deportes.
El motivo no fue futbolístico. La nueva administración del Estadio Banorte buscaba modificar condiciones comerciales y operativas ya pactadas previamente con el club, la negociación se rompió a una semana del arranque del Apertura. Un contrato firmado hasta 2031 no impidió que la directiva celeste optara por buscar otro techo.
Para entender por qué esto no sorprende a nadie que siga de cerca a Cruz Azul, hay que retroceder varios años.
Un club sin casa
Cruz Azul nació en Hidalgo, ligado a la cooperativa cementera que le dio nombre y escudo. En 1970 dejó el Estadio 10 de Diciembre, en Jasso, y desde entonces la itinerancia se volvió parte de su identidad tanto como el azul de su camiseta. En los años setenta y ochenta jugó en el Azteca, entonces compartido con el América, en una de sus etapas más exitosas. En los noventa se mudó al que entonces se llamaba Estadio Azul, en la Ciudad de los Deportes, colonia Nochebuena — la misma casa a la que ahora pretende volver —, donde permaneció años sin levantar un título de liga.
En 2018 regresó al Azteca. Tres años después, en 2021, rompió una sequía de 23 años sin campeonato. Parecía que la historia por fin encontraba estabilidad. Pero la remodelación del coloso rumbo al Mundial 2026 volvió a sacarlo de casa: pasó de nuevo por Ciudad de los Deportes, compartiendo con el América, después por el Olímpico Universitario —donde también terminó peleado con la administración de Pumas, que se negó a extender la renta—, y finalmente por el Cuauhtémoc de Puebla, estadio en el que, contra todo pronóstico, se coronó campeón del Clausura 2026 bajo la dirección de Joel Huiqui, sin siquiera despedirse de esa cancha prestada, pues en la Liguilla la jugó en el Azteca con dos partidos y la final en Ciudad de los Deportes.
Ese es el patrón: Cruz Azul gana lejos de casa porque, en sentido estricto, no tiene una.
Una promesa que cumple una década
Paralelo al peregrinar de cada torneo corre otra historia, más lenta y más ambiciosa: la de construir, después de más de medio siglo sin techo propio, un estadio que le pertenezca. La promesa apareció por primera vez con fuerza en 2016, cuando la directiva pareció acercarse a un acuerdo con el gobierno capitalino para edificar en el Velódromo de la Magdalena Mixhuca, aunque también compitieron entonces Xochimilco y Tlalpan como opciones.
Un año después, la firma Kontrast filtró unos renders de cómo luciría la casa celeste, imágenes que el club desmintió de inmediato. El proyecto volvió a la utopía. Con la llegada de Víctor Velázquez a la presidencia del Consejo de la Cooperativa, la esperanza resucitó. En 2021 publicó un video con el proyecto del estadio y la frase "Nuestra casa" como cierre; se hablaba entonces de tenerlo listo para después del Mundial 2026.
En 2022, Velázquez reveló en entrevista que la directiva ya visualizaba dos o tres terrenos con buena conectividad y cercanía a la zona metropolitana, aunque descartó de tajo un regreso a Hidalgo: la Ciudad de México y su zona conurbada, dijo, había sido "un boom" para la afición y ahí seguirían. En 2023 habló de una inversión de entre 300 y 350 millones de dólares, con Tlalnepantla y el Velódromo otra vez sobre la mesa. Ninguna opción se concretó.
En septiembre de 2024 surgió el nombre de la ex Refinería 18 de Marzo, en los límites de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, cerca del Parque Bicentenario, después de que un intento previo en Tlalpan se frenara. Esa pista terminó por definir el capítulo más reciente y más ruidoso de la novela: en febrero de 2026, Velázquez se reunió con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para tratar de cerrar el acuerdo sobre ese mismo predio. Brugada llegó a adelantar en redes que pronto habría "buenas noticias".
No las hubo. Días después, en conferencia de prensa, la propia jefa de gobierno cerró la puerta: no autorizaría el uso del espacio público del Parque Bicentenario para un proyecto que no fuera cultural, recordó que el parque había quedado bajo resguardo de la Secretaría de Cultura federal tras el colapso de una estructura en el festival Axe Ceremonia de 2025 —donde murieron dos fotoperiodistas— y calificó de error aceptar cualquier proyecto que invadiera esos usos.
El rumor, alimentado por videos virales, terminó desmentido incluso por verificadores de datos: nunca hubo publicación oficial del club ni autorización de la Ciudad de México. El gobierno capitalino dejó, eso sí, una puerta entreabierta: no habría estadio en el Bicentenario, pero sí disposición a seguir la conversación en otro terreno de la ciudad. Con esa puerta entornada, sonaron después el Deportivo Galeana, el Parque Cuitláhuac y, más recientemente, Coyoacán, Álvaro Obregón, Naucalpan, Iztapalapa y Gustavo A. Madero como finalistas.
También ha circulado, en paralelo, la posibilidad de salir del todo de la capital: hacia Cuautitlán o Tlalnepantla, ya en el Estado de México. La Cooperativa, se ha dicho, ya tiene un presupuesto aprobado y solo falta el terreno. El cálculo de tiempos, si algo así llegara a arrancar, ronda los cinco años de obra: es decir, hasta 2029 o 2030 para el primer partido en casa propia.
Fuentes consultadas por este medio revelan un dato que no ha trascendido en la prensa deportiva: entre las opciones que la Cooperativa analiza hay un predio cercano a las Instalaciones de La Noria, en Xochimilco; no el propio complejo donde entrena el primer equipo, sino un terreno próximo.
La lógica sería distinta a la de todos los intentos anteriores — Bicentenario, Tlalnepantla, Cuautitlán, el Velódromo — porque acercaría al equipo grande a la zona donde ya tiene arraigo institucional, sin depender de negociar un predio del todo ajeno ni de la buena voluntad de un gobierno capitalino que ya cerró una puerta en febrero.
Construir a un costado de la cuna de sus fuerzas básicas tendría, además, un peso simbólico que ningún otro terreno ofrece: acercar, bajo un mismo radio, el lugar donde se forman los cementeros del futuro con el lugar donde el primer equipo por fin jugaría, por primera vez en su historia, en una casa que nadie le pueda quitar.
El regreso que no fue regreso
Y así se llega, cinco meses después del portazo de Brugada, al nuevo capítulo: el intento fallido de instalarse en el Azteca remodelado y la solicitud, ya formal, de volver a Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026. La Liga MX confirmó la petición y explicó que deberá seguir el protocolo reglamentario, que incluye la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables antes de emitir una resolución. El problema es que el césped de ese estadio no está en condiciones ideales, lo que complica que esté listo siquiera para la jornada 2 ante Puebla.
Cruz Azul debutará como visitante, el 17 de julio, ante el Atlético de San Luis, mientras la Liga decide dónde — y si — podrá recibir a su afición como local. Cruz Azul llega al Apertura 2026 como campeón defensor del título, con la mira puesta también en el Campeón de Campeones. Pero antes de eso deberá resolver, otra vez, la pregunta que lo ha perseguido durante casi seis décadas: dónde va a jugar.
El club que soñó con inaugurar la era post Mundial en el Azteca terminó, en cambio, tocó la puerta de la vieja casa que dejó hace ocho años. La historia de Cruz Azul y sus estadios no es la de un club que busca un techo nuevo. Es la de un club que no deja de regresar a los mismos de siempre. Y quizás, esta vez, la respuesta no esté en ningún estadio prestado de la capital ni en un cerro del Estado de México, sino a unos metros de donde todo, para La Máquina, ya empezó una vez: en Xochimilco, junto a la cantera que forma a los cementeros del mañana.