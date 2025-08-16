Pablo Guede renuncia como técnico del Puebla tras derrota ante San Luis
El argentino Pablo Guede renunció como director técnico del Puebla después de que el club perdió 2-0 como local ante Atlético de San Luis en el inicio de la quinta jornada del Apertura 2025.
El estratega sudamericano, que llegó a Puebla en diciembre de 2024, deja al equipo en el decimosexto y antepenúltimo lugar general del torneo con tres puntos, después de un triunfo y cuatro derrotas.
"Se terminó mi etapa en el Puebla, me voy con un montón de amigos que me hicieron el día a día muy fácil, le quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento. Esto es futbol, los resultados no fueron los que queríamos", dijo Guede en conferencia de prensa posterior al partido.
Al frente de Puebla, Guede registró cinco triunfos, tres empates y 17 derrotas.
"Me voy dolido, intenté dejarlo todo para revertir la situación y no se pudo, me da bronca porque jugamos bien, los chicos lo dejan todo en todos los partidos y por errores puntuales te vacunan y ante eso no puedes hacer nada, pero no solo los jugadores sino todo el club. Este club es espectacular, y así lo hace su gente, se lo quiero agradecer a todos públicamente, la verdad que me trataron de maravilla", apuntó Guede.
Tras la salida de Guede, Puebla nombró director técnico interino a Martín Bravo para el próximo compromiso del equipo, que el 20 de agosto jugará ante Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup, un torneo que disputan los clubes mexicanos y los de la MLS.
"De manera interina, Martín Bravo asume el cargo de director técnico del primer equipo. Martín venía desempeñándose como entrenador de la categoría Sub21 y ahora estará en esta nueva encomienda con La Franja para los próximos compromisos", informó el club en un comunicado.
Reuters