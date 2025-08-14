SI Mexico

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX: Inicia la quinta fecha

Se pone en marcha la quinta fecha del Apertura 2025 con partidos donde equipos empiezan a sufrir para estar en los primeros sitios. Aquí podrás ver todos los marcadores.

La Liga MX regresa a la actividad.
Regresa la actividad de la Liga MX con la Jornada 5 del Apertura 2025. Luego de los partidos de la fecha anterior, la cuál tuvo juegos pasados por agua, el fubol mexicano se alista para esta nueva actividad.

La actividad inicia este viernes 15 de agosto, con dos encuentros, iniciando con el Puebla vs. San Luis. Para el sábado destaca el Tigres vs. América y Toluca vs. Pumas.

Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX:

Viernes

19:00 Puebla vs. Atlético San Luis

21:05 Necaxa vs. León

Sábado

17:07 Guadalajara vs. Juárez

19:00 Pachuca vs. Tijuana

19:00 Tigres vs. América

19:00 Cruz Azul vs. Santos

21:10 Toluca vs. Pumas

Domingo

16:00 Querétaro vs. Atlas

18:00 Monterrey vs. Mazatlán

