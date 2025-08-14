Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX: Inicia la quinta fecha
Se pone en marcha la quinta fecha del Apertura 2025 con partidos donde equipos empiezan a sufrir para estar en los primeros sitios. Aquí podrás ver todos los marcadores.
Regresa la actividad de la Liga MX con la Jornada 5 del Apertura 2025. Luego de los partidos de la fecha anterior, la cuál tuvo juegos pasados por agua, el fubol mexicano se alista para esta nueva actividad.
La actividad inicia este viernes 15 de agosto, con dos encuentros, iniciando con el Puebla vs. San Luis. Para el sábado destaca el Tigres vs. América y Toluca vs. Pumas.
Resultados de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX:
Viernes
19:00 Puebla vs. Atlético San Luis
21:05 Necaxa vs. León
Sábado
17:07 Guadalajara vs. Juárez
19:00 Pachuca vs. Tijuana
19:00 Tigres vs. América
19:00 Cruz Azul vs. Santos
21:10 Toluca vs. Pumas
Domingo
16:00 Querétaro vs. Atlas
18:00 Monterrey vs. Mazatlán
Published |Modified