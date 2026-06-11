Pachuca apuesta por Benjamín Mora: será el nuevo DT de los Tuzos
Los Tuzos del Pachuca ya tienen al hombre que encabezará su nuevo proyecto deportivo. El club hidalguense anunció este miércoles la llegada de Benjamín Mora como su nuevo director técnico, luego de la salida de Esteban Solari, con la misión de competir por el Apertura 2026 y afrontar la Leagues Cup 2026.
El entrenador mexicano, de 46 años, regresa al futbol nacional después de su más reciente aventura en el Wuhan Three Towns de China. Su llegada representa una apuesta por un perfil con experiencia internacional y una trayectoria construida fuera de los caminos tradicionales.
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¿Quién es Benjamín Mora?
Nacido en Tijuana, Baja California, Benjamín Mora comenzó su carrera como entrenador en las divisiones inferiores de Xolos y posteriormente dirigió al Atlético Chiapas. Sin embargo, fue en el futbol de Malasia donde encontró el escenario que impulsó su carrera.
Al frente del Johor Darul Ta'zim, el estratega mexicano se convirtió en uno de los técnicos más exitosos del país asiático, conquistando cuatro títulos de la Superliga de Malasia, una Copa de Malasia y cuatro ediciones de la Malasia Charity Shield.
Tras esa etapa regresó a la Liga MX para dirigir al Atlas, más tarde pasó por el York United de Canadá, tomó las riendas de Querétaro y recientemente dirigió en China, antes de aceptar el reto de comandar a los Tuzos.
Palmarés de Benjamín Mora
Durante su exitoso paso por el futbol malasio, el estratega mexicano conquistó varios títulos, entre ellos:
- 4 Superligas de Malasia (2017, 2019, 2020 y 2021)
- 1 Copa de Malasia (2019)
- 4 Malasia Charity Shield (2019, 2020, 2021 y 2022)