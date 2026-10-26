Pachuca vence al América y amarga el homenaje a Guillermo Ochoa

El Pachuca, tal como en aquella final del Clausura 2007, volvió a amargarle la noche a Guillermo Ochoa. Y es que el cuadro tuzo se impuso sobre el América, precisamente en el duelo homenaje al ídolo de la portería americanista.

El partido se llevó a cabo este domingo 25 de octubre en el Estadio Azteca. Cabe señalar que, previo al encuentro, el cuadro de Coapa recibió la visita de su leyenda bajo los tres postes para homenajearlo, nombrando la cancha del recinto en su honor y recibiéndolo con un tifo con la frase “POR S13EMPRE”, lo que provocó que el exarquero estuviera al borde de las lágrimas.

En cuanto a las acciones en el terreno de juego, estas comenzaron con un ritmo intenso, con los dos equipos buscando proponer desde los primeros instantes. Sin embargo, esto solo favoreció a un bando, y ese fue el cuadro hidalguense. Apenas al minuto 9, tras un rechace defensivo, Alan Bautista se encontró con una pelota a placer, la cual impactó para inaugurar los cartones con el 0-1.

Posteriormente, los Tuzos se quedaron cerca del segundo tanto cuando, en un tiro libre, llegó un balón al área que, pese a salir, no pudo cortar el arquero Luis Ángel Malagón; tras una serie de rebotes, el esférico se dirigía al arco, pero la defensa despejó. Sin embargo, la tensión no terminó ahí, ya que el VAR mandó a llamar al árbitro por un posible penal por un jalón, aunque al final no se concedió, ya que, a su parecer, no existía tal infracción.

A pesar de este arranque complicado, de a poco el América fue encontrando mejor forma, al grado de que ya dominaba las acciones con constantes llegadas a la meta defendida por Carlos Moreno, con tiros de Henry Martín, Óscar Perea e incluso un intento de Israel Reyes que pasó cerca del ángulo.

Aun así, el Pachuca no dejaba de insistir y, previo al descanso, Rondón puso un cambio de juego que dejó habilitado a Idrissi, quien trató de disparar al ángulo, pero Malagón intervino esta vez con una gran atajada.

La afición le canta “Mi mayor anhelo” a Guillermo Ochoa

Para el descanso, una vez más saltó al centro de la cancha Guillermo Ochoa, esta vez con micrófono en mano para agradecer al equipo y a su afición por este reconocimiento. Posteriormente, en las pantallas del estadio se mostró un video dedicado a su persona con la canción “Mi mayor anhelo”, de la Banda MS, tema al que las gradas se sumaron para cantar al unísono y homenajear al exarquero.

La emotividad de este suceso también alzó el ánimo de los azulcremas, que entraron enchufados al segundo tiempo. Fue así como, en cuestión de un minuto de la reanudación, las Águilas encontraron el empate cuando, tras una asistencia de Érick “Chiquito” Sánchez, Henry Martín volvió a reafirmarse como la fuerza goleadora del América, convirtiendo el 1-1 y logrando su octavo tanto en el torneo.

Idrissi arruina la fiesta americanista

El tanto no solo emparejó las cosas en el marcador, sino también en el desarrollo del encuentro. Y es que, más allá del golpe, el Pachuca no se vino abajo. Fue así como, al minuto 76 y tras una dejada de Rondón, Idrissi volvió a probar suerte con un disparo de larga distancia, con la diferencia de que esta vez Malagón no pudo hacer nada para evitar un golazo y el 1-2 a favor de los de la Bella Airosa.

Sobre la recta final, los capitalinos tuvieron en sus pies la oportunidad del empate. Primero, con un tiro de esquina que Borja, por más que se estiró, no alcanzó a conectar cuando estaba solo frente al arco; posteriormente, con un cabezazo de último minuto del mismo colombiano que terminó sacando el portero Moreno.

Con este resultado, el América sufrió su segundo descalabro en lo que va de la campaña y se quedó con 27 unidades, aunque se mantiene como superlíder de la tabla. En tanto, el Pachuca, con esta sorpresa, llegó a 16 unidades, subió del antepenúltimo al 13.º puesto y mantiene vivas sus esperanzas de liguilla, estando a solo cuatro unidades de la zona de clasificación con tres partidos por delante.