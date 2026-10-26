¡Por S13mpre! América homenajea a Memo Ochoa antes del duelo ante Pachuca

La cancha del Estadio Azteca cambió de nombre, esta vez no por el de una marca patrocinadora, sino por el de una leyenda. Guillermo “Memo” Ochoa volvió a la casa que lo vio crecer como deportista y que ahora recibió su nombre y apellido sobre el césped.



Este domingo 25 de octubre, el Club América rindió un tributo al mejor portero surgido de su cantera, esto en el marco de su partido de la Jornada 14 en la que recibió al Club Pachuca.



Te puede interesar: Memo Ochoa recibe emotivo homenaje en Los Ángeles tras seis Mundiales con México

Previo al encuentro, Ochoa saltó al terreno de juego ovacionado por una afición que lo coreaba sin cesar y que le dio la bienvenida con un tifo monumental en la cabecera del estadio. En la manta se mostraba una imagen de uno de sus característicos vuelos por el balón, acompañada por la frase “POR S13MPRE”, en alusión al dorsal que lo acompañó en diferentes etapas de su trayectoria.



Pero los homenajes no terminaron ahí. La institución azulcrema reveló que, en reconocimiento a su trayectoria con el equipo, la superficie del terreno de juego llevará su nombre, el cual quedó inmortalizado a un costado de la línea de banda.



Además, al medio tiempo, Guillermo Ochoa volvió a ingresar al campo para agradecer a la directiva y a la afición por acompañarlo en su aventura como futbolista. A su vez, se proyectó en las pantallas un video dedicado a él, acompañado por la canción "Mi Mayor Anhelo" de la Banda MS, tema que las gradas se sumaron a cantar al unísono para homenajear al exarquero.

Guillermo Ochoa y una cancha que marcó su carrera



Cabe señalar que la trayectoria de Guillermo Ochoa siempre estuvo ligada a este inmueble. A la edad de 10 años, cuando se mudó con su familia desde el estado de Jalisco hacia la Ciudad de México, el pequeño Memo reveló su intención de jugar futbol. En un inicio tenía dos opciones, ingresar a la escuela de Pumas o a la del América. Al final, el destino quiso que vistiera la camiseta emplumada solo porque era la única a la que, por horarios, podía llegar a tiempo.



“Estuve a 30 minutos de jugar en los Pumas, todo porque la escuela de futbol de Pumas comenzaba a las 3:30 p.m. y la del América a las 4:00 p.m. Yo salía de la escuela a las 2:30 p.m. y no llegaba a la de Pumas; entonces me inscribieron en la del América y de ahí nació la historia”, declaró en su momento durante un evento de Billboard Latin.



A partir de ahí creció y ascendió por las fuerzas básicas azulcremas hasta que, a los 18 años, el 15 de febrero de 2004, precisamente en el campo que en esta ocasión llevó su nombre, hizo su debut profesional en un encuentro frente al Monterrey.



En ese mismo escenario se consolidó como figura al levantar el título del Clausura 2005. Tras emigrar a Europa en 2011, esa misma cancha lo recibió con los brazos abiertos en su regreso al América entre 2019 y 2022.



Finalmente, el mítico inmueble fue testigo de su despedida durante el Mundial 2026, donde disputó su último encuentro vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana en su sexta Copa del Mundo, al ingresar de cambio durante la tercera fecha de la fase de grupos frente a Chequia.