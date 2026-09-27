¡Partidazo! Cruz Azul y Toluca igualan 3-3 en el Estadio Azteca

Con un gol agónico del uruguayo Gabriel Fernández, el Cruz Azul empató 3-3 con el Toluca en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la décima fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con el dramático empate en el estadio Azteca, el Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed llegó a 20 puntos y sigue como líder.

El Cruz Azul dirigido por el mexicano Joel Huiqui quedó con 16 unidades y bajó al sexto lugar.

El equipo celeste salió a jugar con dos puntas: Gabriel Fernández y el argentino Nicolás Ibáñez. Ambos respondieron con gol para que la Máquina se fuera al descanso con ventaja de dos goles.

Al minuto 7, Ibáñez fue proyectado con un pase frontal, entró al área y definió el 1-0. Al 38, el argentino mandó un centro al área que Fernández convirtió en el 2-0.

Los Diablos Rojos del Toluca reaccionaron en el segundo tiempo con un par de goles en 53 segundos.

El brasileño Helinho descontó 2-1 con un penal a los 54 minutos con 13 segundos. Y al 55:06, Alexis Vega hizo el 2-2 con un tiro casi desde el pico izquierdo del área.

Vega firmó el 3-2 con un zurdazo desde la línea frontal del área, al 78'.

El Toro Fernández sentenció el 3-3 al 90'+5 con un remate entre cabeza y hombro. AFP