Paulinho se juega la Copa del Mundo 2026
Tengan miedo a Paulinho… mucho más que antes.
El letal delantero portugués del Toluca ha recibido una dosis de adrenalina inesperada: las puertas de la Copa del Mundo siguen abiertas para él.
Mientras el goleador junto al Toluca, su club, se prepara para la fase final del Apertura 2025 y la misión de los Diablos Rojos por obtener el bicampeonato de liga, a 9 mil kilómetros de distancia, durante un almuerzo en una reunión profesional para hablar de liderazgo celebrada en el International Club of Portugal, Roberto Martínez, técnico de la selección de Portugal, mencionó al tricampeón de goleo como una de sus opciones reales para convertirse en el tercer delantero de Portugal para el Mundial 2026.
Paulinho nunca se cerró a esta opción, pero quizá jamás vio alcanzable la posibilidad hasta hace unas horas cuando Roberto Martínez lo hizo público: “Tenemos ahora a tres personas: Paulinho, porque está siendo muy constante, está jugando muy bien. Tenemos a André Silva, que está haciendo una muy buena temporada en el Elche. Tenemos a Fábio Silva, que está en el Borussia Dortmund y ya estuvo con la selección de Portugal”.
Esto es vitamina pura para el temible romperredes. Una excelente noticia, evidentemente para él, pero también para el técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, y el resto de campeones. Caso distinto para sus rivales en las semanas por venir.
Paulinho ya muestra la ilusión de saberse observado por su técnico nacional. No se deja embriagar por el elixir de la fantasía, pero sí confiesa, como cualquier soñador, la ilusión de verse finalmente en una Copa del Mundo, algo aún inédito a sus 33 años y con dos seductoras imágenes extra: la posibilidad de jugar en México y hacerlo al lado del ya inmortal Cristiano Ronaldo, quien jugará su último gran torneo el próximo 2026.
“Sería increíble estar jugando en México y jugar un Mundial con mi país en México, creo que los astros se alinearían todos porque para mí sería muy bonito, en especial por todo lo que México me ha dado y si es al lado de Cristiano Ronaldo, más. Ronaldo cambió la historia del futbol portugués”, ha declarado el portentoso goleador del Toluca.
Ojo, el estratega de Portugal también dio otros dos nombres: André Silva, de 29 años, con experiencia en ligas europeas como la Bundesliga y LaLiga, donde juega para el Elche; mientras que Fábio Silva, de 23 y parte de la plantilla del Borussia Dortmund, tiene a su favor la juventud, siempre bien valorada para los atacantes. Los dos Silva ya han estado en diversas oportunidades con la selección de Portugal.
Roberto Martínez no tiene prisa; de hecho, ha desvelado un plazo para tomar su decisión final. No hay día, pero sí un mes: marzo. Quizá parezca aún lejano para pensar en esta Liguilla como crucial, pero siempre debemos estar atentos a los espejismos, porque si bien la fecha de final apunta a poco más de tres meses de distancia, el tiempo de sumar méritos y enamorar el ojo del técnico y su equipo de trabajo ha comenzado ya, y Paulinho, seguro lo entiende así, por ello se juega más que una liguilla.
Tres jugadores, un balón
Paulinho (Toluca, 33 años)
A favor:
- Tricampeón de goleo de la Liga MX, con una regularidad que lo ha puesto en la mira internacional.
- Potencia física y gran juego aéreo, cualidades que complementan a los atacantes más móviles de Portugal.
En contra:
- Nunca ha jugado un Mundial ni ha tenido continuidad en la selección absoluta.
- Su edad (33 años) podría jugarle en contra frente a opciones más jóvenes.
André Silva (Elche, 29 años)
A favor:
- Experiencia en Bundesliga, LaLiga, Serie A y clubes europeos de primer nivel.
- Conocimiento del entorno competitivo europeo y de la selección portuguesa.
En contra:
- Rendimiento irregular y poca continuidad goleadora.
- No se ha consolidado como titular en la selección.
Fábio Silva (Borussia Dortmund, 23 años)
A favor:
- Juventud, proyección y versatilidad en ataque.
- Capaz de jugar como punta o acompañante, útil tácticamente.
En contra:
- Poca experiencia en torneos mayores.
- Rendimiento intermitente y falta de consolidación como goleador.