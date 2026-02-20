El penal fallado del “Chicharito”, el punto de quiebre de las Chivas de Milito
El penal que Javier “Chicharito” Hernández falló y provocó la eliminación de las Chivas en los cuartos de final del torneo pasado, marcó un punto de quiebre para el equipo rojiblanco que replanteó el proyecto del entrenador Gabriel Milito.
Hubo salidas del club: Alan Mozo, Isaac Brizuela, Cade Cowell y el mismo Chicharito, quienes abandonaron el club tras cumplir un ciclo y en contraste llegaron futbolistas que han potenciado al equipo como las de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.
La directiva marcó un “reset” tras la dolorosa falla del ídolo, quien en su segunda etapa dejó más escándalos extra cancha que producción en el campo: en 38 partidos marcó cuatro goles, una asistencia y dejó escapar la oportunidad de que el Guadalajara se clasificara a sus primeras semifinales desde 2024.
La anécdota cobra relevancia en este momento dulce del Rebaño, vive su mejor inicio desde hace más de 15 años: seis victorias en el mismo número de partidos para firmar un récord perfecto, que incluye un triunfo el sábado pasado en el Clásico Nacional de 1-0 ante el América, que los afianzó en el primer lugar del Clausura 2026.
Además, su nueva prueba en el campeonato lo pone contra el rival de los cuartos de final del torneo pasado, el Cruz Azul, sublíder del campeonato, duelo entre el 1 contra el 2, que definirá al mejor equipo en este inicio de torneo.
El “Chicharito” se fue, pero eso no derrumbó el proyecto de Milito, al contrario, lo fortaleció de cara a la búsqueda del primer título de liga para la institución desde el Clausura 2017.
Con la salida de Hernández, Armando González, quien se apoyó de la mentoría de Hernández los casi dos años que el ex jugador del Manchester United estuvo en el equipo, tomó el rol del delantero estelar a sus 22 años.
Tras ganar el campeonato de goleo del certamen pasado, la “Hormiga” ha mantenido el nivel e incluso en los 14 partidos en los que ha anotado bajo el mando de Milito el club mantiene récord invicto.
En este Clausura, González lleva cinco goles, la segunda mejor cantidad, solo superada por los seis del brasileño Joao Pedro (San Luis).
Si bien, Hernández restó un elemento de experiencia, eso también benefició a jugadores como el capitán Luis Romo y Omar Govea, ambos de 30 años, y quienes son los líderes de la nueva camada: Gutiérrez, González y Bryan González, todos de 22 años.
Romo y Govea ordenan al equipo desde el mediocampo, lo que ha permitido que el cuadro rojiblanco presuma la mejor diferencia de goles del semestre: +7, gracias a sus 11 goles a favor, la segunda mejor cantidad, y solo cuatro en contra, la tercera mejor cifra.
Desde el equilibrio e impulsado por la dinámica de la joven plantilla, las Chivas de Milito construyen un estilo de juego de asociaciones cortas, dominio del balón y presión alta que les ha llevado a dominar la Liga MX.
La fórmula les sirvió para pasar su primera gran prueba del año, el América, su más odiado rival, que no vive un buen momento al ocupar el décimo lugar de la tabla.
Ante las Águilas dominaron el partido e incluso pudieron golearlas, pero González no salió con la puntería fina.
Cruz Azul será la oportunidad ideal para confirmar la solidez del equipo de Milito. El equipo de Nicolás Larcamón es segundo en la clasificación con 13 puntos, cinco menos que el Rebaño.
Su producción ofensiva ha sido idéntica que las Chivas, 11 goles, pero ha fallado en defensa, con siete encajados, la séptima peor cantidad en la Liga MX.
"Casualmente fui yo el que dijo que estas Chivas eran las mejores que había enfrentado desde que estaba en México. Varios me tildaron de loco, pero hoy el tiempo empieza a darme la razón”, señaló Larcamón, luego de vencer a Tigres el domingo pasado.
Nicolás fue el primer en validar el proyecto de Milito, cuando se enfrentaron en la séptima jornada del torneo pasado, triunfo de 1-2 para Cruz Azul. Desde ese momento vio el potencial del equipo que se ha confirmado hoy.
Milito y Larcamón chocarán por octava vez en sus carreras, la cuarta en México. En sus duelos, Nico es el que tiene ventaja con 3 victorias, dos empates y un par de derrotas.
En México, el saldo también le favorece a Larcamón, con dos triunfos y una derrota.
Será un nuevo duelo entre dos estrategas argentinos que priorizan la posesión de balón y el protagonismo en la cancha, pero con dos métodos diferentes, mientras Milito pondera el orden defensivo, Larcamón suele tener equipos más agresivos.
Además, Nico tiene una plantilla con más experiencia que la de Chivas: con sus mejores jugadores por encima de los 26 años: Nicolás Ibáñez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y su goleador, José Paradela.
Dos de los mejores entrenadores argentinos del momento en la Liga MX se miden en la séptima jornada para definir al equipo con mejor comienzo, luego del doloroso penal fallado del “Chicharito”, el antes y después para Chivas.